赤柱聖誕市集人流爆滿　黃傑龍身在其中感如行花市：啲車塞晒喺路

聖誕節假期今日（25日）展開，雖然幾日前已現港人「大遷徙式」外遊，據入境處數字顯示，過去五天香港居民「淨流失」達到60萬人次，《香港01》連續第二年在聖誕長假首日下午到紅磡過海隧道口視察，車流量較去年稍增；有不少熱點人流爆滿，其中有舉辦聖誕市集的赤柱廣場人流爆滿，運輸署更發特別交通消息，稱赤柱一帶多條路段交通繁忙。



稻苗飲食專業學會榮譽會長黃傑龍稱今日下午曾到赤柱，指「超過5年未見過（赤柱）停車場爆滿、啲車塞晒喺路」，形容似去了年宵花市。他指雖然港人仍然熱愛外遊，但留在港人市民較去年更願意外出消費，「有一種使錢嘅氣氛」，昨日（24日）平安夜市道尚算暢旺，不過他指由於不少餐廳為貼合市場而做減價或優惠，故即使「旺丁」，但因價格下調，故未必一定「旺財」。



有舉辦聖誕市集的赤柱廣場人流爆滿，運輸署更發特別交通消息，稱赤柱一帶多條路段交通繁忙。（Facebook群組「南區。我家」網民Josephine Kei）

過去5日香港居民「淨流失」約60萬

聖誕節假期今日正式展開，但不少打工仔早已請定假，自制長假期外遊。據入境處數字，昨日（24日）平安夜錄得超過60萬人次出境紀錄，當中超過47.7萬人是港人，主要經羅湖、落馬洲支線、港珠澳大橋等北上，機場亦錄超過5.3萬人次出境。翻查數據，若將港人出境數字減去港人入境數字，顯示香港過去5日「淨流失」約60萬。

2024年12月25日聖誕假首日下午紅隧情況。（任葆穎攝）

比對紅隧兩年變化：下午過海車次明顯較去年稍增

《香港01》連續第二年在聖誕長假首日下午約2時半到紅磡海底隧道口視察，較之去年幾乎「清零」的車流，今年過海車次明顯較去年稍增，平均每分鐘約40多部車輛駛經，巴士站候車不算多，高峰期一條巴士線有約十多人候車。

到了下午4時半後，紅隧車流增加，Google顯示為繁忙，而九龍過海呈紅色的擠塞情況。

2023年12月24日聖誕假首日下午紅隧情況。（資料圖片/余月明攝）

運輸署「出行易」下午發訊息指赤柱交通繁忙

假期未過香港已「唔見」60萬人，以為會變空城，但原來多個旺點人流暢旺。網上不少市民發文，稱赤柱廣場聖誕市集游人如鯽，客如潮湧，滿載聖誕歡欣。運輸署「出行易」程式下午約5時更發出特別交通消息，指赤柱一帶路段交通繁忙，包括淺水灣道往香港仔方向、舂磡角道近淺水灣道、赤柱灘道及赤柱村道。

12月25日傍晚赤柱出現大塞車。(Facebook專頁「車cam L」圖片)

有舉辦聖誕市集的赤柱廣場人流爆滿，運輸署更發特別交通消息，稱赤柱一帶多條路段交通繁忙。（Fracebook群組「南區。我家」網民Josephine Kei）

黃傑龍下午到赤柱：5年未見過停車場爆滿、人多到去咗花市咁

稻苗飲食專業學會榮譽會長黃傑龍表示，今日下午曾到赤柱，直言「超過5年未見過（赤柱）停車場爆滿、啲車塞晒喺路」，又形容「人多到去咗花市咁」，是數年未見到的現象，故相信今年聖誕市道頗為暢旺，且會維持到元旦。

他指出，港人假期仍然愛出遊，由於港元表現仍然強勁，外遊選擇增多，機場等錄得不少出境人次，但同時見到來港遊客增加，更重要是留港市民更願意消費，「有使錢嘅氣氛」。

黃傑龍稱12月25日下午曾到赤柱，直指「人多到去咗花市咁」。（黃傑龍提供）

對於昨晚平安夜市道，他指以今年上半年慘淡情況而言，昨日市道算是暢旺，因今年市場變化太大，較難與去年做比較，部分餐廳或較去年好，較之上半年更有低位反彈情況，整體可以用暢旺形容。他又提到尖沙咀、銅鑼灣旺區一帶明顯受「一簽多行」帶動，有更多似是首次來港或一日遊客消費。

不過，黃傑龍指由於不少餐廳為貼合市場而做減價或優惠，故即使「旺丁」，但在價格下調或做特別優惠下，也未必一定「旺財」。

稻苗飲食專業學會榮譽會長黃傑龍。(資料圖片)

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+ 10

香港酒吧業協會主席錢雋永則稱，昨晚聖誕節日氣氛濃厚，不少市民留港消費，一簽多行帶動不少內地年輕旅客來港體驗聖誕節日氣氛，成功帶旺酒吧生意，預料聖誕節生意額比平時週末生意額上升3成，較去年同期增加約1成。

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