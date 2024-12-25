香港空城｜ 平安夜48萬香港居民外遊　過去五日「淨流失」約60萬

今日（25日）是聖誕節假期，入境處資料顯示，昨日（24日）平安夜有60萬人次離境，當中近48萬人次為香港居民，料74%北上深圳等內地城市；對比約26萬人香港居民回港，昨日出現22萬香港居民「淨流失」，由上周五（20日）起的五日內，計及出境及入境人次，香港居民「淨流失」約60萬，相等於常住人口8%。



該五日有80萬人次內地及其他旅客入境，而出境則有近78萬人次，「淨正值」約2.5萬人次。



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過去五日209.6萬人次香港居民出境 149萬人次回港

由上周五至昨日（20至24日），每日出境香港居民由36萬至47.7萬人次不等，以昨日平安夜，累計共209.6萬人次出境；同期入境的香港居民每日介乎26.9萬至36.9萬人次，以本周日（22日）佔最多，五日累計共149萬人次回港。

假設該五日內各出入境香港居民只是出入各一次，期內「淨流失」累計60.6萬人，他們至昨日仍未回來。

28.5萬香港居民經機場出境、156.7萬人次北上

期內有28.5萬人次香港居民經機場出境，最多為上周六（21日），單日有67,770人次，創通關後單日新高，昨日則有5.3萬人經機場離港；同期乘搭飛機回港的香港居民則有16萬人次，比出境少12.5萬人次。

在扣除經機場、港珠澳大橋、啟德郵輪碼頭及港澳客輪碼頭的香港居民出境人次，上周五至昨日每日經其他口岸如羅湖、落馬洲支線、高鐵等北上深圳等地的香港居民，依次有30.5萬、34.5萬、29.4萬、26.8萬及35.5萬人次，合計156.7萬人次，而由同批口岸入境則只116.6萬人次，相差40萬人次。

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同期70萬旅客入境、65.5萬離境 「淨留港」1.5萬人

該五日有59.4萬人次內地旅客及20.9萬其他旅客入境，總數80.3萬人次，而出境內地旅客有60.2萬人次、其他旅客則有17.6萬人次，總計77.8萬人次。即該五日「淨留港」為2.48萬人次，難以填補香港居民「淨流失」。