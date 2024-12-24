聖誕節｜平安夜蘭桂坊愈夜愈多人　美國旅客：只要可以飲酒便可

大批市民及遊客在今晚（24日）平安夜，湧到中環蘭桂坊狂歡，迎接聖誕節。有來到的女士買了生日蛋糕，與友人在蘭桂坊慶祝生日。有來自美國的旅客，專程到來感受聖誕氣氛，「只要可以在公眾地方飲酒便可以了。」



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今晚的蘭桂坊依舊多人，但未至於水洩不通。警方早已嚴陣以待，在畢打街已有巨型指示及多部警車戒備。皇后大道中亦有人流管制措施，將步行上蘭桂坊的人分成不同批次；現場有大量警員指揮交通及戒備。

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大部分人是本地人，外國人則是少數。來自美國的Stone和Tram趁聖誕假期到港旅遊，他們表示，是本地朋友帶他們到蘭桂坊，認為這裡氣氛不錯，「只要可以在公眾地方飲酒便可以了。」他們明天則會到海洋公園，還打趣道：「我們也不知道是否好主意。」

來自美國的Stone和Tram認為蘭桂坊氣氛不錯，「只要可以在公眾地方飲酒便可以了。」（洪戩昊攝）

警方按以往做法，在蘭桂坊架設鐵馬，指示到蘭桂坊人群。警務處處長蕭澤頤晚上到蘭桂坊視察，他認為秩序良好，並說會透過人流點算系統監察人流。「人流相對疏落，我哋暫時控制非常之好，未有問題。」

酒吧業協會：深圳居民一簽多行 吸引更多年輕旅客來港

香港酒吧業協會主席錢雋永表示，本地聖誕節日氣氛濃厚，不少市民留港消費，加上深圳居民一簽多行於本月復推，很多內地年輕旅客來港體驗聖誕節日氣氛，成功帶旺酒吧生意，預料酒吧業生意額比平時假期前夕上升三成。

錢雋永表示，內地酒吧沒有慶祝聖誕節活動，所以有不少年青人都喜歡來體驗香港酒吧聖誕派對活動及氣氛，令香港酒吧業聖誕節市道暢旺，加上香港各區都有不少大型聖誕燈飾及佈置，成功吸引內地旅客來港感受聖誕氣氛，特別深圳居民恢復一簽多行後，方便更多內地年輕人來酒吧消費，有利酒吧市道。他相信今年酒吧業的聖誕市道較往年暢旺，預計生意額較去年同期增加約一成。

錢雋永提到，今年業界就聖誕節主動推出不同聖誕特色雞尾酒，亦有酒吧舉行聖誕大抽獎，以豐富獎品吸引顧客，亦有個別酒吧邀請著名DJ打碟助慶，成功吸引更多年輕旅客光顧。