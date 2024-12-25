聖誕節｜周守仁到赤柱監獄主持聖誕彌撒 探訪病患在囚人士送祝福
撰文：陶嘉心
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今天（25日）是聖誕節，天主教香港教區主教周守仁樞機到訪赤柱監獄，主持聖誕彌撒，並向在囚人士送上聖誕祝福。
天主教香港教區主教周守仁樞機今日（25日）到赤柱監獄主持聖誕彌撒，向在囚人士分享信仰哲理及送上聖誕祝福。懲教署副署長（行動及策略發展）梁嘉倫、懲教署專職教士屈浩強執事及懲教事務總監督梁頌賢一同陪同。周守仁樞機又到訪監獄醫院探望病患的在囚人士，送上慰問與支持。
早前，香港聖公會大主教陳謳明今月19日亦有到白沙灣懲教所主持聖誕崇拜，向在囚人士講道及分享宗教信息，傳遞關懷與祝福。
凡自願參與活動的在囚人士，不論是否有宗教信仰，均可獲得宗教和社會服務，包括探訪、教學、輔導、宗教崇拜及康樂活動。
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