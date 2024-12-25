卓林普成港人｜澳門受訪認有香港女友　 女主角馬曉晴現身看比賽

桌球世界第一卓林普（Judd Trump）（又譯特林普）透過優才計劃成為香港居民，周一（23日）已來港領取身份證。卓林普今晚（25日）在澳門出戰《2024 澳門斯諾克大師邀請賽》，賽前曾向傳媒首度「認愛」指有位香港女朋友。



其「傳聞女友」正是香港前女子花樣滑冰運動員馬曉晴，晚上6時許，戴着口罩的馬曉晴在卓林普進場後突然在場邊現身，似乎十分關注男友表現，不時拿出手機拍攝卓林普照片，又拍下卓林普成功「清枱」後，觀眾發出的歡呼掌聲。



卓林普「傳聞女友」馬曉晴現身觀賞賽事。（夏家朗攝）

卓林普今晚（25日）在澳門出戰《2024 澳門斯諾克大師邀請賽》。（夏家朗攝）

卓林普早上稱因女友決定移居香港 未透露身份

卓林普今（25日）晚將於澳門永利皇宮，出戰《2024澳門斯諾克大師邀請賽》。他在今早接受訪問時首度「認愛」，承認在香港有女朋友，是他決定移居香港的主要因素，但未有透露其身份，亦無透露其女友是否正是前女子花樣滑冰運動員馬曉晴。

「傳聞女友」馬曉晴戴口罩觀看卓林普對戰丁俊暉

卓林普晚上6時半對戰中國桌球手丁俊暉，卓林普進場後，其「傳聞女友」馬曉晴亦戴著口罩在場邊現身，坐到觀眾席上欣賞比賽。比賽期間，馬似乎十分關注卓林普的表現，看得相當專心，之後她坐上觀眾席繼續觀賽，不下一次拿出手機拍攝卓林普的照片，即使丁俊輝埋枱，卓林普仍是她的鏡頭焦點。卓林普清枱之時，她亦拍片錄下他的風采及全場掌聲。

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馬曉晴有港版「石原聰美」之稱 二人不時在社交媒體同步打卡

卓林普早前接受英國媒體《太陽報》訪問，稱「不再享受」英格蘭生活，只會在大賽或探望父母時才會回國，更多時間在香港以及杜拜。報道更指，其女友正是有港版「石原聰美」之稱的香港花式溜冰運動員馬曉晴，相信是其駐紮香港的原因之一。

卓林普「傳聞女友」馬曉晴現身觀賞賽事。（夏家朗攝）

卓林普與馬曉晴雖未公開戀情，但不時被發現在社交媒體同步打卡等，懷疑同遊杜拜及摩洛哥，今年3月在香港舉辦的桌球明星挑戰賽，馬亦被發現與卓林普胞弟一同入場，低調支持卓林普比賽。卓林普參加香港世界卓球大師賽2022時，當時現場司儀亦正是馬曉晴。