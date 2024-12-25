Judd Trump卓林普落戶香港　願夥奧蘇利雲　見證港產桌球世一誕生

桌球世界第一卓林普（Judd Trump）（又譯特林普）透過優才計劃成為香港居民，周一（23日）已來港領取身份證。身在澳門的卓林普正備戰今晚（25日）的《2024 澳門斯諾克大師邀請賽》。

卓林普在賽前接受訪問表示移居香港其中一個目標，是令桌球在香港「越做越大」，又稱有意在港開設桌球會，期望讓更多香港新一代接觸到這運動，見證下一位港產世界冠軍。談到明年首度在啟德體育園舉行的世界桌球大獎賽，他認為政府可以開放予小朋友入場，借此普及桌球運動。



卓林普。（資料圖片/楊宇翹攝）

Hong Kong Talent Engage 香港人才服務辦公室周二（24日）公布世界排名第一、桌球名將卓林普正式透過優秀人才入境計劃，成為香港居民。

卓林普今（25日）晚將於澳門永利皇宮，出戰《2024澳門斯諾克大師邀請賽》。他在賽前接受訪問時首度「認愛」，承認在香港有女朋友，是他決定移居香港的主要因素，但未有透露其身份。

卓林普今（25日）晚將於澳門永利皇宮出戰《2024 澳門斯諾克大師邀請賽》。(林遠航攝)

有意在港開設桌球會 令桌球運動在港「越做越大」

卓林普表示移居香港的其中一個目標，是令桌球在港「越做越大」，又稱有意在港開設桌球會，期望讓更多香港新一代接觸到這項運動，見證下一位港產世界冠軍。談到明年首度在港舉行的世界桌球大獎賽，他認為政府可以開放予小朋友入場，借此普及桌球運動。

明年啟德體育園「主場」出戰世界桌球大獎賽 卓林普：感覺特別

談到明年三月在啟德體育園舉行的世界桌球大獎賽將是他成為香港人後首次出戰世界賽，他形容感覺特別，又指知道自己在港有不少粉絲，成為香港人後，可能會令港人更容易支持他。

談到香港的桌球發展，他大讚傅家俊在香港普及桌球的工作出色，現在香港已有不少有潛力的年輕球手，期望自己在亦可以將桌球推廣給每一位香港人，又透露有意在香港開設桌球會。被問到會否與同樣成為新香港人的「火箭」奧蘇利雲一起推廣桌球，他表示如果對方願意，他樂意至極。

不過他現時對在港推廣未有確切的計劃，指其現時最大目標仍是打桌球。他又表示，願意與政府合作推廣桌球，建議政府明年在世界桌球大獎賽，盡可能安排小朋友入場，讓他們有機會接觸球手、參觀比賽場地，認識這項運動，了解新一代對桌球有多大興趣後，再考慮如何推廣。

奧蘇利雲（左）和特林普（右）曾在2022年世界錦標賽決賽交手，當時奧蘇獲勝。（Getty Images）

奧蘇利雲。（楊宇翹攝）