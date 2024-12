卓林普成港人後受訪　因很多愛而來　首公開認愛：有位港人女朋友

桌球世界第一卓林普(Judd Trump)(又譯特林普)透過優才計劃成為香港居民,周一(23日)已來港領取身份證。身在澳門的卓林普,正備戰今晚(25日)出戰《2024 澳門斯諾克大師邀請賽》。

他早上首度以「港人」身份接受訪問,透露選擇成為香港居民的主因是愛(Love)。有傳他與香港前女子花樣滑冰(又稱花式溜冰)運動員馬曉晴(Maisy Ma)有戀情,卓林普未有確認是否屬實,只是說有位香港人女朋友。



卓林普。(資料圖片/楊宇翹攝)

卓林普:香港帶來Lots of Love

Hong Kong Talent Engage 香港人才服務辦公室周二(24日)公布世界排名第一、桌球名將卓林普正式透過優秀人才入境計劃,成為香港居民。

卓林普今(25日)晚將於澳門永利皇宮,出戰《2024澳門斯諾克大師邀請賽》。他在賽前接受訪問時首度「認愛」,承認在香港有女朋友,是他決定移居香港的主要因素,但未有透露其身份。

除了戀情帶來的愛,他又透露自己去年在港居住了近半年,不時在街上被粉絲認出,形容他們十分熱情,稱香港為他帶來了「Lots of love(很多愛)」。

卓林普今(25日)晚將於澳門永利皇宮出戰《2024 澳門斯諾克大師邀請賽》。(林遠航攝)

早於十年前曾來港便愛上 認為有家的感覺

卓林普形容移居香港是輕而易舉的決定,自5至10年前來過香港後便愛上這個城市,一直想再回來。除了覺得摩天大廈不可思議外,他亦覺得香港交通方便,只需15分鐘車程便可到達山徑或沙灘,形容在香港才可以放鬆「Be myself (做自己)」,又指香港令他「Feel like at home(有家的感覺) 」。

另一名桌球手「火箭」奧蘇利雲早前亦透過優才計劃,獲得香港身份證。卓林普表示很早前已決定移居香港,只是「火箭」奧蘇利雲更早公布。

奧蘇利雲。(楊宇翹攝)

未來長居香港 期望與傅家俊見面

雖然球壇的主要賽事都在歐洲舉行,卓林普說非比賽日子都不會在當地逗留,認為留在香港才會令自己「as happy as possible(有咁開心得咁開心)」,又指在港居住對他在亞洲地區作賽的表現有很大幫助。

他又表示自己與本地女子球手吳安儀經常練習,未來則期望可以與傅家俊在港見面。