特賣場淘多多殺入港島　有貨品售$2遠低淘寶　學者拆解極低價之謎

自港人北上熱潮掀起後，本港零售市道低迷，不過特賣場淘多多卻在短短兩年內逆市擴張，聖誕節前更在北角開設第11間店，為殺入港島第一間門市。《香港01》於聖誕節日（25日）到場格價，發現該店定價與淘寶相近。其中差價最誇張的貨品為一款剃鬚刀連刀片，縱使淘寶僅售10.93港元已相當便宜，惟淘多多竟低至2元近乎免費，即只五分一價錢便買到。



學者認同淘多多的經營模式可行，由於內地廠商或直接向淘多多供貨，加上本港租金回落，同時菜鳥及順豐正爆發價格戰，估計其貨品因而可低於市價。「每樣嘢賺你一毫子都賺你好多，一日都可能賺幾萬蚊。」



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剃鬚刀連刀片淘多多只售$2 淘寶商戶索價近$11

特賣場淘多多在短短兩年間開設11間門店，《香港01》聖誕節直擊淘多多新開張的北角分店，並隨機抽出5款貨品與淘寶格價，發現淘多多定價確實與淘寶相近，甚至相比淘寶更便宜。其中差價最誇張的貨品為一款剃鬚刀連刀片，淘多多只售2元一包，惟淘寶商戶則索價10.93港元（人民幣10元），即相比下便宜82%。

日本北島洗衣珠，淘寶價為人民幣39元（折合約41.53港元），淘多多定價30元，差不多便宜四分一；FLIP6藍芽音響，淘寶價為人民幣107.35元（折合約114.31港元），淘多多定價為89元，便宜25元。

不過也有貨品淘多多會較貴，如神火S3手電筒，淘寶價為人民幣26.11元（折合約27.8港元），淘多多定價為32元，貴約4元。

自疫情結束後，本港零售市道低迷，大批港人每逢周末及假日北上消費。究竟為何在目前的經濟環境下，淘多多卻能逆市擴張，其經營模式是否新出路？同時在扣除舖租及薪金等成本後，淘多多的定價為何能貼近淘寶水平？

▼淘多多VS淘寶格價▼



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莊太量︰內地廠商或直接向淘多多供貨

中大劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量分析指，由於淘多多為商品加盟店，即內地廠商可能跳過網購平台，直接向淘多多提供來貨價更低的貨品，加上淘多多的規模逐漸擴大，相信可吸引廠商主動尋求合作，因此該店的貨品能夠貼近淘寶水平。

莊太量並估計淘多多難以成為主流，因目標客群的數量有限，同時存在日本城等競爭對手。但他表示香港租金已回落三四成，認為薄利多銷為可行的經營模式。「每樣嘢賺你一毫子都賺你好多，一日都可能賺幾萬蚊。」

被問到香港是否正面臨消費降級，莊太量表示本地連鎖品牌並未倒閉，港人的財力仍足夠持續外遊，加上僱主願意加薪，因此目前還未踏入消費降級。

殷暉︰菜鳥及順豐爆價格戰 料運輸成本不高

恒生大學市場系高級講師殷暉分析指，目前內地的快遞市場競爭激烈，菜鳥及順豐爆發價格戰，估計涉及的運輸成本不高。他又指，港人習慣到實體店購物，當兩者的價格相近時，顧客考慮到等待快遞需時，以及淘寶無實物參考，自然會傾向選擇淘多多。

關焯照︰淘多多成功證明港人對未來經濟失信心

冠域商業及經濟研究中心主任關焯照表分析指，本港樓市已從高位回落約三成，股市同時低迷，難以帶動財富效應，因此淘多多的成功證明本港的經濟正在下行，港人對未來經濟表現失去信心。「啲人度住度住使錢，要平嘅返內地使，貴啲咪出外國使，股市樓市蓬勃嘅時候啲人唔會咁。」