特賣場淘多多港島開舖　直擊聖誕人頭湧湧　北角街坊讚三點勝淘寶

【淘多多／Tmomo／淘寶／降級消費】「唔使淘寶！唔使去深水埗！」相信不少市民對該廣告口號已耳熟能詳。於2022年成立的特賣場「淘多多」近日殺入港島，在北角開舖，成為旗下首間港島門店。



《香港01》於聖誕節日（25日）早上到場直擊，發現該店並不受港人外遊影響，店內擠得水洩不通，大批顧客滿載而歸，彷彿身處於淘多多深水埗大本營。有夫婦便花費約130元購物，大讚店內提供「新奇刺激嘅嘢」，稱在其他商店難得一見；亦有顧客總結淘多多勝於淘寶的三個優點，他並對12元三對的襪子愛不惜手，認為旅行期間每日可即棄即用。



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聖誕節前北角開港島首分店 回應網民訴求？

特賣場淘多多於疫情期間的2022年開業並迅速擴張，門店分布於深水埗, 太子, 佐敦, 黃大仙, 九龍灣, 觀塘, 元朗，惟成立兩年來從未踏足港島，大量網民在社交平台留言要求進駐港島。直至聖誕節前夕，淘多多終於在港島插旗，於北角英皇道開設港島首間分店，是全線第11間門市，未開店便吸引大批街坊等待開閘。

《香港01》於聖誕節早上11時到場觀察，發現淘多多毗鄰舖位已開設多間主打淘寶貨品的平民雜貨店，若非電車在旁駛過，有如身處深水埗鴨寮街。在本港零售市道低迷下，淘多多亦不受港人外遊影響，店內擠得水洩不通，大批顧客滿載而歸，收銀處大排長龍。

貨品種類齊全涵蓋家品電器 雙層剃鬚刀低至2元

現場所見，店內的貨品種類相當齊全，涵蓋家品、五金、罐頭、電器及電子產品等，雖然面積不及深水埗店，但規模有如小型超市，不少貨品更低至數元，例如有雙層剃鬚刀連20塊刀片「索價」2元、高強度膠水及螺絲刀套裝只售5元，恐怕定價相比淘寶更便宜。

▼淘多多貨品一覽▼



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▼淘多多VS淘寶格價▼



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街坊談淘多多三優點︰北角無大型商場、淘寶退貨麻煩、無實體參考

其中街坊周先生花費40多元購買膠布、燈膽及鞋墊等雜貨，估計若在同類型的日資12元店，埋單或需要70多元。他並特別提到12元三對的襪子尤其適合於旅行用。「着完唔使洗嘛，佢又唔係貴，我係咁樣㗎。唔通你喺酒店洗完掛晒啲襪咩，通常我唔會㗎，買啲啱着嘅襪着一日，再換啲新嘅。」

周先生又指，北角不像鄰近的太古城，缺乏大型商場，居民只能逛新都城百貨，估計商戶明白社區需要，進駐多間平民小店。他並指出，淘寶不能提供實體貨品，退貨手續又麻煩，若發現貨品不適合時只能「硬食」，因此認為淘多多具有存在價值。

熟客滿載而歸讚淘多多提供「新奇刺激嘅嘢」

熟客黃姓夫婦平日會專程「過海」到深水埗的淘多多，得悉北角店開張後，便於聖誕節日來光顧，他們花130元購買日用品，滿載而歸。黃太便盛讚店內提供「新奇刺激嘅嘢」，認為在其他商店難得一見，包括一款多功能叉勺開瓶器等；至於黃先生則對保暖衣物愛不惜手，「如果喺出面公司買，幾百蚊一件都未必得。」

雖然淘多多已相當吸引，但黃太認為內地的超市相比香港多元化，價錢更便宜。被問到聖誕節假期為何沒有北上，原來他們的節目相當豐富，已報團於拆禮物日（26日）到從化浸溫泉，預計年底返港。「今日Shopping，聽日先出動嘛，北上人多，所以唔搞咁多嘢住。」

淘多多也售日本水貨 曼秀雷敦潤唇膏賣10元

周小姐已提早在上周末北上深圳東門玩樂，聖誕節留港消費。她平日亦會淘寶網購，但碰巧路過淘多多後，也花費58元購買襪子及清潔用品等。惟最令她感到震驚的是，曼秀雷敦潤唇膏只售10元，她更笑說接下來到萬寧格價，「我諗住10蚊嘛，咪買咗先囉，都唔知係咪正貨。」

不過周小姐恐怕難以在萬寧或屈臣氏找到相同貨品，白忙一場。翻查網上資料，該曼秀雷敦潤唇膏屬於日本平行進口，即俗稱水貨，HKTVMall網頁顯示同樣售10元。