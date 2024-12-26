澳門天降菜刀｜居民向《東張》投訴警懶理　報道出街即閃電破案

澳門有屋苑居民投訴，經常有人高空擲物，從水果、玻璃瓶到剪刀都有，至周一（23日）甚至天降菜刀。居民指稱曾經過警，但警方以「無人受傷」拒絕受理。事件周二（24日）獲TVB節目《東張西望》報道， 澳門治安警察局翌日（25日）即發稿回應，稱事件已在調查中。警方的態度引起澳門市民熱議，紛稱以後遇事或應先致電電視台。



澳門寶翠花園的閉路電視拍得畫面，顯示12月23日有菜刀從天而降，距離一名女途人僅兩、三米。（《東張西望》節目截圖）

屋苑高空擲物持續近一年 「十零廿日就有一次」

澳門警方於周三深夜11時20分發短訊公布，已就此案截獲一名懷疑涉案人，該名40多歲澳門男子承認，由於情緒問題而擲菜刀。

事發於筷子基寶翠花園，投訴者Eva反映問題已持續約一年，「十零廿日就有一次。」最新一宗更 「飛菜刀」。大廈門口閉路畫面顯示，菜刀墜地位置僅距一名女途人僅兩、三米，非常危險。

投訴人Eva指屋苑住戶群組討論事件，懷疑肇事者或有心理問題，並批評警方不跟進。（《東張西望》節目截圖）

住客多次報案不受理 警方稱「無人受傷」

Eva表示，慶幸近一年來均無住客受傷，但也因此未引起警方正視。她指出，住戶們曾多次報案，包括「飛較剪」一次，但警方均指無人受傷而不立案，居民唯有盡量繞路自保。

事件經《東張西望》周二報道，隨即引起澳門社會廣泛討論。澳門治安警周三公布，已就事件立案調查，包括進行現場蒐證工作，並會在當區加強警員巡查。警方又稱，高空擲物可能導致他人嚴重受傷，後果不堪設想，呼籲公眾切勿以身試法。

市民嘲失禮 「澳門勝在有《東張西望》」

對於警方態度轉變，不少激門市民嘲諷失禮，紛紛留言稱：「陰公，澳門勝在有《東張西望》」、「多謝《東張西望》，澳門警察先肯郁」。

有市民更建議，「《東張》開返個澳門台一定日日爆收視，D奇聞怪事多到你報唔晒，唔止警察係咁，其他例如環保局、市政署、房屋局，管轄範圍內都竟然話做唔到、幫唔到，仲要等幾個月先答你唔得，呢到洗下、嗰度洗下，總之就係廢⋯⋯」

澳門有居民向TVB節目《東張西望》投訴，稱居住的寶翠花園經常有人高空擲物。（《東張西望》節目截圖）

警火速拉人 指疑犯情緒問題飛菜刀

至周三晚上11時許，澳門警方再發短訊，稱「經本局人員連日調查後，成功鎖定涉事的大廈單位，並截獲一名懷疑涉案之40多歲本澳男子，其承認因情緒問題，於12月23日約13時將一把刀具拋出窗外。本局將就相關男子的行為，依法作出處理。」