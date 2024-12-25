澳門回歸25年｜橫琴深合區將迎來新階段　博彩業有一席之地嗎？

國家主席習近平上周五在澳門回歸廿五周年慶祝大會上曾提到，中央決定開發橫琴，目的就是促進澳門經濟適度多元發展、便利澳門居民生活就業。「這個定位要把握好，不能發展一些與這個定位不一致的產業項目。」之後，有分析認為意味著橫琴不能發展博彩業，若回顧橫琴的發展規劃，一直是鎖定四類產業：科技研發和高端製造業、中醫藥等澳門品牌工業、文旅會展商貿產業、現代金融產業。



習近平在澳門回歸廿五周年慶祝大會上表明，中央決定開發橫琴，目的就是促進澳門經濟適度多元發展，「這個定位要把握好，不能發展一些與這個定位不一致的產業項目。（新華社圖片）

習近平離開澳門後 新華社再發文解釋有關橫琴講話目的

習近平上周五(20日）離開澳門後，新華社同日晚上以「特別的叮囑」為題，撰文解釋習近平為何強調中央決定開發橫琴的目的。文章指習近平的一次次強調，一句叮囑，就是確保橫琴發展不偏離軌道、不脫離實際，始終沿著中央指引的正確方向前進。澳門要實現經濟適度多元發展，關鍵要增強產業競爭力。 2021年發布的《橫琴粵澳深度合作區建設總體方案》將「發展促進澳門經濟適度多元的新產業」擺在突出位置，並明確要發展四類產業：科技研發和高端製造業、中醫藥等澳門品牌工業、文旅會展商貿產業、現代金融產業。

文章又指，這四類產業是澳門適度多元發展方向，不僅符合澳門實際，也呼應澳門具備的區域條件以現有產業基礎、創新優勢，並與大灣區其他地區的產業實現錯位發展。

新華社發表題為「特別的叮囑」文章，強調習近平有關橫琴發展的講話為確保發展不偏離正軌（新華社網頁截圖）

因此，橫琴的發展目標一直根本十分清晰，是透過發展四類產業以協助澳門達至經濟適度多元的最終目標，有人可能提出疑問，文旅產業也許能包括澳門過去一枝獨秀的博彩業。但就如新任行政長官岑浩輝曾指，昔日博彩業一業獨大帶來一些負面影響，不能再依靠單一行業帶動經濟發展。

岑浩輝也曾公開指必須改變博彩業「一業獨大」的情況（黃浩謙攝）

回歸以來，澳門旅遊博彩業發展過程中曾經失序野蠻擴張，不單擠佔社會及人力資源，也影響年輕人就業選擇，一業獨大不利澳門長遠發展，帶來非常大的負面影響；因此改變一業獨大，加強經濟多元化是必答題，無論如何辛苦也要做，沒有退路。" 澳門行政長官岑浩輝

善用博彩業收入作助推器

澳門要改變一業獨大的局面已無退路，加強經濟適度多元是必答題，中央當年開放橫琴正正為了助力澳門實現經濟適度多元發展，試問又怎能回到憑藉博彩業發展呢？澳門一家民間智庫、澳門發展策略中心的研究指出，要求澳門經濟適度多元發展，正是為解決博彩一業獨大。但同時認為可利用澳門本土的博彩業的優勢及帶來的收入，作為「發動機」和「助推器」帶動其他產業發展。

在澳門本土，澳門可發揮「一國兩制」的優勢和博彩業發展的競爭優勢，重點發展本身具競爭力的綜合性旅遊業，包括博彩業、高檔酒店娛樂業、精品零售業、特色會展業、多元文化產業等。

澳門旅遊塔與橫琴、珠海（新華社圖片）

橫琴發展大型旅遊休閒度假項目、會展業後勤

至於橫琴，則利用港澳對國際高端旅客的吸引力，結合橫琴海島型生態景觀的資源優勢，發展高品質休閒度假項目，包括大型旅遊休閒度假項目、高檔酒店、療養中心、遊艇俱樂部、海濱遊樂，成為澳門產業配套和錯位發展的國際知名休閒旅遊勝地。

會展業方面，兩地可協調發展和錯位發展，澳門可以會議為主、展覽為輔，澳門的展覽可以消費品展覽為主，而澳門無條件承辦，例如航空展、重工業展、遊艇展等，則可在橫琴舉行，相關會議則安排在澳門。此外，橫琴還可以發展為配合澳門會展業發展的會展後勤基地和倉儲中心，以降低澳門的展覽成本。

習近平到澳門期間曾視察橫琴粵澳深度合作區（新華社圖片）

習近平在澳門回歸廿五周年慶祝活動發表重要講話前的一天，專門去到橫琴粵澳深度合作區考察，並發表講話指出「澳門＋橫琴」正在成為豐富「一國兩制」實踐的新示範，推動粵港澳大灣區建設的新高地、實現國家高水平對外開放的新平台。

開發橫琴為讓澳門居民找到不同行業工作機會

習近平又曾到橫琴澳門新街坊項目展區、這個橫琴首個為澳門居民打造的綜合民生工程，面向澳門居民提供約4000套住宅，並設有生活、交通等配套設施。新華社指，習近平總書記將「在促進澳門經濟適度多元發展、便利澳門居民生活就業上，有沒有實實在在的舉措和成果」作為檢驗合作區開發建設成效的首要標准。而要達到這一標準，唯有緊抓「產業」「民生」兩個重點。

有澳門法律學者指出，中央出台一系列政策，正是希望把橫琴打造成支持澳門產業多元化發展的一個基地，利用其廣闊的地域發展更多樣的產業，能夠讓更多從事不同行業的澳門居民到這裏找到自己的工作機會，實現個人的人生價值和社會價值。

坐落橫琴深合區的天沐琴台，項目總投資近49億元，集公司總部、會議會展設施和精品酒店、遊艇碼頭等為一體的綜合體（新華社圖片）

至於澳門新政府的思路，新任經濟財政司司長戴健業在慶祝新政府上任的酒會後，被記者問及有分析指習近平的講話意味橫琴不能發展博彩業？他只說政府會研究，並無正面回應。但也許可以由身兼橫琴深合區管理委員會常務副主任的行政法務司司長張永春，在習近平離開澳門翌日在澳門政府舉辦的學習習近平重要講話座談會上說明他對橫琴發展的四點意見，看出一點端倪。

早在2019年便已是行政法務司司長的張永春指出，政府將梳理總結深合區建設首階段工作經驗，充分發揮澳琴的各自優勢，優先發展一些重點項目，同時並考慮適時優化調整深合區促進澳門經濟適度多元發展指標體系，科學呈現深合區發展對澳門經濟適度多元的支撐作用，以便及時調整發展方向；未來特區政府將加大力度在深合區拓展更多公共服務，積極營造趨同澳門的宜居宜業生活環境；推進澳琴規則深度銜接、機制高效對接，包括推動更多民商事法律規則銜接澳門事項落地實施，並將與廣東省共同研究在國家層面展開深合區立法的可行性；與廣東省密切溝通，健全深合區管委會、執委會運行機制，構建權責分明、協同高效的運行體系，更好發揮澳門在深合區建設方面的主導作用。

學者：橫琴有助澳門把科研成果產品化

旅遊博彩業仍然是澳門經濟為重要支柱，但當地其實還擁有4個國家重點實驗室，科研成果産出在粵港澳大灣區城市中排名第四。澳門大學模擬與混合信號超大規模集成電路國家重點實驗室主任麥沛然曾指出，澳門以研發優勢見長，但缺乏工業體系支撐，很多科研成果難以走出實驗室，橫琴的開發建設發生了轉變。

橫琴粵澳深度合作區（新華社圖片）

澳門大學橫琴校區（新華社圖片）

2021年9月，國務院發布《橫琴粵澳深度合作區建設總體方案》，以新體制機制，將澳門、橫琴推向産業共建、發展共融。合作區已建有橫琴國際科技創新中心、橫琴澳門青年創業谷等平台載體，集聚了澳門大學、澳門科技大學産學研示範基地以及澳門4個國家重點實驗室分部；2023年8月，合作區産業投資基金正式設立，以「子基金投資+重點項目直投」等方式，吸引社會資本聚集橫琴，聚焦科技研發和高端製造産業、中醫藥等澳門品牌工業、文旅會展商貿産業、現代金融産業等「四新」産業。

今年首三季度，橫琴「四新」産業增加值達216.03億元，佔地區生産總值的57.8%，提前完成合作區第一階段發展目標；澳資企業總數超6500戶，産業增加值達26.29億元，較2021年同期增長3.2倍。

聚焦四大指定產業發展的橫琴深合區第一階段工作提前取得目標成果，將迎來第二階段發展的謀劃，在符合開發橫琴的初心-推動澳門經濟適度多元發展的前題下，在橫琴發展博彩業還會是選項嗎？根據澳門政府上月公布的2025年財政預算案，預計明年博彩毛收入有2400億元，仍然是政府財政收入的主要來源，財政儲備回升至六千多億元。人口只及香港十分一的澳門，財政儲備超越本港截至上月底的五千七百多億元水平，何善用澳門本土透過博彩業所得收益，進一步推動4大目標產業做大做強才應是思考方向。