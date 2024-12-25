岑浩輝訪廣東晤黃坤明　同意深化合作加快推動澳門經濟適度多元

澳門行政長官岑浩輝在上任第五日（24日）即率領特區政府代表團前往廣州，與廣東省委書記黃坤明，省委副書記、省長王偉中會面，雙方均認同須貫徹落實國家主席習近平視察澳門的重要講話精神，持續深化粵澳合作，為澳門加快推進經濟適度多元發展不斷注入動力。



岑浩輝形容會面具有特別意義，在習近平主席圓滿完成視察澳門行程之際，言猶在耳，粵澳高層就聚首學習習近平主席的重要講話精神和指示，定能將有關精神指示融入到明年的粵澳合作聯席會議中，助力下階段粵澳合作更好地服務國家發展大局，更有利澳門加快推進經濟適度多元發展。黃坤明則說，會親密無間共同做好深合區的開發建設和管理，謀劃好第二階段工作和長遠開發建設，有力促進澳門經濟適度多元發展。



岑浩輝（左）率團訪廣東省，與廣東省委書記黃坤明交流（澳門新聞局）

會面在24日舉行，岑浩輝在會上強調粵澳關係密不可分，交往頻繁，合作無間，一直以來，廣東省委、省政府均高度關切和全力支持澳門特區的持續發展。因此，他正式就任行政長官後，首先選擇來到廣州拜訪廣東省領導，在衷心表達謝意、體現兄弟情誼之同時，亦期望粵方繼續大力支持特區新一屆政府的工作，共同攜手加大推動橫琴粵澳深度合作區、粵港澳大灣區等重大建設，從服務國家發展大局中實現互利共贏發展，粵澳雙方要同心致力將習近平主席的重要講話精神和指示落到實處。

澳門行政長官岑浩輝與廣東省委書記黃坤明，省委副書記、省長王偉中會面。（澳門新聞局）

行政長官岑浩輝與廣東省委書記黃坤明，省委副書記、省長王偉中會面。（澳門新聞局）

黃坤明：親密無間共同做好深合區的開發建設和管理

黃坤明則說，習近平親臨澳門視察，也考察橫琴粵澳深度合作區，發表一系列重要講話，作出一系列重要指示，不僅為開創「一國兩制」事業高質量發展新局面、支持澳門進一步融入國家發展大局擘畫藍圖，也為粵澳攜手共進、深化合作進一步指明方向。廣東將認真學習貫徹習近平重要講話重要指示精神，全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」方針，全力支持行政長官和新一屆特區政府團結帶領澳門社會各界發展經濟、改善民生，不斷開創澳門發展新局面。希望與澳門一道，圍繞共同落實好總書記重要講話重要指示精神、更好擔負新時代「一國兩制」實踐的重要使命，親密無間共同做好深合區的開發建設和管理，謀劃好第二階段工作和長遠開發建設，持續加大資源力量投入，加快提升琴澳一體化水平，有力促進澳門經濟適度多元發展。

參與會面的特區政府代表團成員包括行政法務司司長張永春、經濟財政司司長戴建業、行政長官辦公室主任陳格等；廣東省委常委、統戰部部長王曦，廣東省委常委、組織部部長馮忠華，廣東省委常委、副省長張國智等亦參與了會面。