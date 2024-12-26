冬日維港水上煙火｜聖誕平安夜逾15萬人次訪西九　今續施人潮管理

西九海濱由平安夜（24日）開始，一連3晚舉行「冬日維港水上煙火」表演，今晚Boxing Day「節禮日」/「拆禮物日」（26日）是尾場。西九文化區管理局今表示，單計平安夜及聖誕節（25日）兩日，已有逾15萬人次到訪西九藝術公園歡度佳節，管理局及警方今日會繼續在西九區內實施人潮管理措施。



+ 6

西九文化區管理局指，警方會因應實際人潮情況，於今日傍晚對連接九龍站與西九文化區的藝術廣場天橋實施單向人潮管理措施，屆時藝術廣場天橋只會作為出口之用，以便訪客經藝術廣場天橋離開西九，而前往藝術公園的訪客屆時可經港鐵九龍站E4 及 E5 出口，按照現場指示沿博物館道進入藝術公園。

管理局又指，西九文化區附近道路，包括博物館道過去兩天均非常繁忙，因此強烈建議公眾盡量乘搭公共交通工具，避免駕車前往西九文化區，而警方或會因應實際交通情況，特別是在繁忙時段（例如冬日維港水上煙火表演開始前及結束後）於博物館道實施臨時交通管制措施，以紓緩交通壓力。管理局籲公眾人士應預早計劃行程，並遵從現場交通指示。

旅發局12月24日平安夜晚上在西九文化區舉行「冬日維港水上煙火」，五顏六色的煙火海上發放，岸上數以萬計觀眾不停嘩嘩歡呼，尤其讚賞「HK」字樣圖案煙火。（夏家朗攝）

+ 3