赤柱聖誕市集最後一日逼爆　雪糕店生意多兩三倍　精品店稱已回本

今日(26日)聖誕節最後一日假期，不少市民仍選擇到赤柱閒逛，赤柱廣場聖誕市集仍然逼爆。為期六天的市集今晚結束，有雪糕店指生意額較平日門市店舖多兩至三倍，「一間舖頂兩間」，每日平均做300張單。有精品店第四年參與赤柱聖誕市集，表示今年外國遊客較多。



赤柱聖誕市集最後一日、赤柱廣場依然人山人海。(廖雁雄攝)

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聖誕假期最後一日，赤柱人氣旺盛，不少市民一家大小來感受聖誕氣氛，一連六日的赤柱廣場市集，訪客佔大部分是港人，亦有不少外國遊客。現場的小食店、快餐店都大排長龍。

赤柱廣場市集人氣旺盛、小食店亦大排長龍。(廖雁雄攝)

聖誕假期最後一日，赤柱人氣旺盛，不少市民一家大小來感受聖誕氣氛，一連六日的赤柱廣場市集，來遊覽的大部分是香港人，有小食店大排長龍。

雪糕店負責人林先生表示，昨日聖誕節人流最多，晚上高峰期一度過百人排隊，笑指「啲人焗住喺度走唔到，咪留低消費」。他說整體生意十分理想，比門市多兩至三倍，「一間舖頂兩間」，平均每日做300張單，營業額約兩至三萬，七成都是本地人消費。

面對北上消費潮，他表示有調整價格，同時做好品質，希望能留住港人消費，「盡量薄利多銷」，強調「做好自己」最重要。他認為市集能幫助銷售及推廣品牌，新年也會參加市集。

赤柱聖誕市集最後一天、快餐店都逼滿顧客。(廖雁雄攝)

精品店負責人許小姐是第四年參與赤柱聖誕市集，她觀察今年外國遊客比較多，有來自日本、韓國，部分更留過夜。她指，聖誕前周末生意最好，因「要買聖誕禮物」。

因應近期市道不理想，她表示有提供更多優惠折扣予顧客，作為回饋。至於生意，她笑言「好早回咗本」。

居於赤柱的韓小姐和洪先生帶小狗到廣場散步，「四圍行吓，食吓嘢」。他們指今個聖誕沒特別節目，只有去朋友家，外出時交通比較擠塞。洪先生覺得今年人流明顯多，「好熱鬧」，韓小姐亦指，今年店舖數目和種類較多。

澳洲旅客Sing一家三口訪港三日兩夜，感覺市集的聖誕氣氛不錯。(廖雁雄攝)

澳洲旅客Sing一家三口來港三日兩夜旅遊，今日從中環坐觀光巴士過來，希望來看看港島的風光。她說第一次帶兒子來，感覺市集的聖誕氣氛不錯，兒子則表示比較擁擠，雖然是冬天，依然炎熱。

下午5時，遊人陸續離開赤柱，往中環巴士約10分鐘一班，乘客坐了七八成，往市區的各巴士路線人流大致順暢，未見擠塞。另外，大會亦安排免費穿梭巴士來回金鐘，每30分鐘一班。

主辦單位安排免費穿梭巴士來回金鐘，30分鐘一班。（廖雁雄攝）

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