聖誕長假｜七日累計300萬人次出境　最後「紅日」仍有61萬人未返

一連兩日的聖誕節假期結束，入境處資料顯示，由上周五至昨日（20至25日）累計共300.1萬人次出境。而昨日（26日）拆禮物日有45.2萬人次離境，當中有33.6萬為香港居民，料有最少24.4萬北上深圳等內地城市。至於入境人次則迎來近七日的最高，多達66.8萬人次，當中有55.5萬為香港居民。

然而，即使昨日為回港高峰期，但近七日若計及出境及入境人次，香港居民「淨流失」仍有60.9萬人，相等於常住人口的8%。此外，近七日共有103.8萬人次的內地及其他旅客入境，難以填補香港居民「淨流失」。



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近七日港人回港累計239.3萬人次

由上周五至昨日（20至25日），每日出境香港居民由33.6萬至56.9萬人次不等，當中以聖誕節佔最多，累計共300.1萬人次出境；同期入境的香港居民每日介乎26.9萬至55.5萬人次，當中以昨日的55.5萬為最多，七日累計約239.3萬人次回港。

假設該七日內各出入境香港居民只是出入各一次，期內「淨流失」累計仍有60.9萬人，即他們在假期最後一日仍未回來。不過，聖誕長假緊接元旦假期，又是學校長期，料出境仍會持續，下周才達到回港高峰期。

拆禮物日112萬人次出入境 近七日第三高

昨日共有66.8萬人次入境，45.2萬人次出境，總數為112.0萬人次，為過去七日第四度超過100萬。上周六（21日）有112.2萬人次、本周日（22日）則有114萬人次、聖誕節高達116.2萬人次，其他三日則介乎94.68萬至99.26萬人次。

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推算近七日共220萬港人北上人次

在扣除經機場、港珠澳大橋、啟德郵輪碼頭及港澳客輪碼頭的香港居民出境人次，近七日經其他口岸如羅湖、落馬洲支線、香園圍口岸、深圳灣口岸及高鐵等北上的香港居民，合計220.4萬人次。

同期103.8萬旅客入境 非內地旅客佔29萬

另近七日內地旅客及其他旅客的入境人次，分別為74.4萬及29.4萬，總數為103.8萬，而出境人次方面，則分別有76.5萬及25.4萬，總計101.8萬人次。即七日「淨留港」為1.99萬人次，難以填補香港居民「淨流失」。

上周五（20日）有47,256人次非內地旅客入境，創通關後單日新高，昨日則有41,351人次來港。