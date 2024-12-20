北上南下｜聖誕除夕長假料1307萬人次出入境　聖誕正日料出境高峰

聖誕節及除夕將至，由政務司司長陳國基領導的節慶安排跨部門工作小組今日（20日），發放假期的最新安排。入境處表示，今年12月21日至明年1月1日，預計約有1,307萬港人及訪客進出香港。其中陸路管制站方面，料出境高峰期為12月25日，約有59.5萬人次；入境高峰期則為12月29日，約有62.6萬人次。

此外，因應除夕跨年倒數煙花匯演，港府與深圳政府已商討延長關口服務時間，深圳灣口岸改為通宵服務，而羅湖口岸則延長至翌日凌晨2時清關。相關部門已上報國家口岸部門審批，詳情會盡快公布。



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料入境高峰期為12月29日 約有62.6萬人次

入境處公布，今年聖誕節及元旦假期期間，即今年12月21日至明年1月1日，預計約有1,307萬人次，包括香港居民及訪客，經各海陸空管制站進出香港。

與深圳出入境邊防檢查總站等內地部門協商後，入境處預計約有1,106萬人次，經各陸路邊境管制站進出香港，預計陸路出境高峰期為12月25日，約有59.5萬人次，入境高峰期則是12月29日，約有62.6萬人次。

入境處估計假期期間，羅湖管制站、落馬洲支線管制站及深圳灣管制站，將會非常繁忙，預計每日平均分別約有23.5萬、20.3萬及13.1萬人次出入境。

港府與深圳政府建議深圳灣口岸改為通宵服務。（資料圖片／余俊亮攝）

跨年夜延長關口服務已上報國家口岸部門審批

另外，因應除夕跨年倒數煙花匯演，港府與深圳政府已商討好延長跨年夜的關口服務時間，包括建議深圳灣口岸改為通宵服務，而羅湖口岸則延長至翌日凌晨2時清關。內地口岸部門已上報國家口岸部門審批，詳情會盡快公布。

至於港珠澳大橋口岸、落馬洲／皇崗口岸，在除夕夜會如常24小時通關。

入境處︰已減少前線人員休假彈性調配人手

入境處又指，為疏導假期期間的旅客流量，已減少前線人員休假，以便彈性調配人手，並加開檢查櫃枱及通道，以疏導人流及車流。入境處亦會增派保安人員，協助維持旅客過關秩序。

此外，入境處亦會連同警務處、海關和港鐵，在羅湖管制站成立聯合指揮中心，以作出採取適當措施及步署，並與深圳邊檢總站等內地部門緊密聯繫，密切留意人流情況，在有需要時採取適當分流疏導措施，確保過關人流暢順。