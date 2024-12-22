冬至｜近46萬港人出境　34萬人北上、6.7萬人經機場離港疫後新高

昨日（22日）是冬至，同時是臨近聖誕假期前的周末，大批港人提早在假期前離港外遊。根據入境處數字，昨共有近46萬港人出境，當中34萬人經各陸路口岸北上，較去年冬至多10萬人次；經機場出境則多達6.7萬港人，打破今年復活節假期的紀錄，更創出疫後單日新高。另外，本港與深圳相連的6個陸路口岸昨日有10.4萬人次的內地旅客抵港，是自深圳居民恢復「一簽多行」後，第二次突破10萬。



入境處公布昨日冬至的出入境數字，各口岸共有641,474人次離港及480,129人抵港。其中有459,507人次的港人出境，當中北上人次佔345,373，較去年冬至錄得約24萬人北上，今年多逾10萬。各陸路口岸中，經羅湖北上佔最多，有100,454人次，其次是落馬洲支線，即福田口岸，有86,819人次。

12月22日凌晨，皇崗口岸北上人頭湧湧



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至於在機場，昨日有67,770港人出境，打破今年3月28日復活節前66,294人次的紀錄，創出疫後單日新高。

12月21日冬至，機場HK Express登機櫃檯大排長龍



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不過，對比去年聖誕節假期前最後一個周六（12月22日)，有近50.7萬港人經各口岸出境，今年的出境數字則有所下跌。

12月21日冬至，內地旅客購物、打卡



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10.4萬內地客由深圳來港 恢復「一簽多行」後第二高

另外，在羅湖、落馬洲支線、香園圍、落馬洲、文錦渡及深圳灣6個與深圳相連的陸路口岸，昨日共有104,779內地旅客抵港，是自深圳居民恢復「一簽多行」後，第二次突破10萬，但未能打破對上一個周六（12月14日）105,778人次的紀錄。

入境處估計，昨日至明年元旦是假期出入境高峰，預計有1,307萬人次經各口岸進出香港。陸路口岸出境高峰是聖誕節正日，預計有59萬人次，入境高峰則為12月29日，預計有62.6萬人次，呼籲市民預早規劃行程。

12月21日冬至，港人經各口岸北上

