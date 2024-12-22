冬至｜近46萬港人出境 34萬人北上、6.7萬人經機場離港疫後新高
撰文：林遠航
出版：更新：
昨日（22日）是冬至，同時是臨近聖誕假期前的周末，大批港人提早在假期前離港外遊。根據入境處數字，昨共有近46萬港人出境，當中34萬人經各陸路口岸北上，較去年冬至多10萬人次；經機場出境則多達6.7萬港人，打破今年復活節假期的紀錄，更創出疫後單日新高。另外，本港與深圳相連的6個陸路口岸昨日有10.4萬人次的內地旅客抵港，是自深圳居民恢復「一簽多行」後，第二次突破10萬。
入境處公布昨日冬至的出入境數字，各口岸共有641,474人次離港及480,129人抵港。其中有459,507人次的港人出境，當中北上人次佔345,373，較去年冬至錄得約24萬人北上，今年多逾10萬。各陸路口岸中，經羅湖北上佔最多，有100,454人次，其次是落馬洲支線，即福田口岸，有86,819人次。
12月22日凌晨，皇崗口岸北上人頭湧湧
+3
至於在機場，昨日有67,770港人出境，打破今年3月28日復活節前66,294人次的紀錄，創出疫後單日新高。
12月21日冬至，機場HK Express登機櫃檯大排長龍
+6
不過，對比去年聖誕節假期前最後一個周六（12月22日)，有近50.7萬港人經各口岸出境，今年的出境數字則有所下跌。
12月21日冬至，內地旅客購物、打卡
+19
10.4萬內地客由深圳來港 恢復「一簽多行」後第二高
另外，在羅湖、落馬洲支線、香園圍、落馬洲、文錦渡及深圳灣6個與深圳相連的陸路口岸，昨日共有104,779內地旅客抵港，是自深圳居民恢復「一簽多行」後，第二次突破10萬，但未能打破對上一個周六（12月14日）105,778人次的紀錄。
入境處估計，昨日至明年元旦是假期出入境高峰，預計有1,307萬人次經各口岸進出香港。陸路口岸出境高峰是聖誕節正日，預計有59萬人次，入境高峰則為12月29日，預計有62.6萬人次，呼籲市民預早規劃行程。
12月21日冬至，港人經各口岸北上
北上直擊｜冬至午夜後皇崗口岸人頭湧湧 內地實施人流管制打蛇餅冬至｜有市民回鄉過節「三、五千夠食兩圍」 有人趁假期北上玩聖誕節｜HK Express登機櫃位排長龍 家長自製11日悠長假期遊首爾上環珍妮曲奇「翻生」 人龍再現內地客排隊搶購 韓國客慕名而來冬至聖誕｜深圳客中環石板街打卡邊走邊吃 感節日氛圍 攤檔旺丁冬至｜市民花二千買火鍋料 海鮮檔嘆人流稀生意差 訂貨量大減做冬｜冬至飯訂座幾爆滿 食客留港消費出手「闊綽」：開心就得