北部都會區｜先推206公頃優先發展區發展口岸經濟　最快2028動工

發展局今（27日）公布新界北新市鎮及馬草壟的初步發展建議，前者以口岸經濟和新興產業為主要定位。發言人指，新界北新市鎮發展面積1175公頃，佔整個北都會逾三分之一，預計需時20至30年，因此會先在香園圍推展206公頃「優先發展區」，預計最快2028至2029年開展工程。



新界北新市鎮及馬草壟被納入北部都會區發展，發展局今公布初步發展建議。新界北新市鎮佔地約1420公頃，包括香園圍、打鼓嶺、坪輋、恐龍坑、皇后山、文錦渡、羅湖南等地，將發展口岸經濟及新興產業。其中文錦渡和香園圍一帶會發展約225公頃口岸商住區，為頻繁來往兩地人士提供住宅。

發展局發言人表示，由於新界北新市鎮佔整佔地逾整個北都的三分之一，故分階段發展，預計工程需要20至30年。因此，選定當中206公頃香園圍附近土地，作「優先發展區」，預計最快2028至2029年開展工程。

至於馬草壟，佔地約55公頃，料2027年開始平整土地，並遷出首批受影響居民及作業者。發言人以沙田第一城類比，指其規模較小，「自成一角」，加上將有陸路連按河套東面及古洞北，屆時只需幾分鐘車程，故定位提供住屋及休憩等配套給兩區創科人才，規劃興建私樓。此外，會保留馬草壟溪，規劃一條自然綠廊，由古洞北貫通至蠔殼圍濕地。

新界北及馬草壟13條村須遷 政府稱無可避免 已審視其他土地選項

發言人表示，會「悉數保留」新界北21條認可或原居民鄉村，以達「城鄉共融」。但非認可鄉村及寮屋區則未被保留，新界北受影響的有約10條村，馬草壟則有3條村、涉及100戶需要遷出。發言人指已審視有否其他土地選項，惟發展「無可避免」。

至於會否實行片區開發，發言人指會先視乎現時3個片區的招標情況，「視乎市場興趣再決定」。而兩新發展區以私人住宅為主，發言人解釋現時規劃已達到30萬公屋供應的十年長策，因此「不需要依賴兩個新發展區」。

優先區以外，發言人指餘下約960公頃發展用地未有具體時間表，現階段亦未估算造價，稱受開發模式影響。