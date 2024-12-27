北部都會區｜新界北優先發展區建1.7萬至1.9萬單位　傾向私樓為主

發展局今（27日）公布新界北新市鎮及馬草壟的初步發展建議，前者以口岸經濟和新興產業為主要定位，當中會先在香園圍推展206公頃「優先發展區」。當局指，「優先發展區」最早可於2035年入伙，1.7萬至1.9萬個單位傾向以私人住宅為主，而整個「優先發展區」一定不會全數採用片區發展模式，發展模式會多元，舉例如區內有不少新興產業用地，須政府開發，亦要視乎三個片區試點的市場反應。



新界北新市鎮及馬草壟被納入北部都會區發展，發展局今公布初步發展建議。新界北新市鎮佔地約1420公頃，包括香園圍、打鼓嶺、坪輋、恐龍坑、皇后山、文錦渡、羅湖南等地，將發展口岸經濟及新興產業。其中文錦渡和香園圍一帶會發展約225公頃口岸商住區，為頻繁來往兩地人士提供住宅。

馬草壟總發展面積減至約52公頃 發展局稱已避免進入濕地保育區

至於馬草壟佔地約55公頃，可供發展用途約52公頃，發展發言人指出，馬草壟地區總發展規模與沙田第一城相若，9千至1萬伙單位會是純私人住宅區，可考慮片區開發模式，部分土地已展開收地程序，最快2027年動工， 2034年首批居民入伙。

發言人以沙田第一城類比，指其規模較小，「自成一角」，加上將有陸路連按河套東面及古洞北，屆時只需幾分鐘車程，故定位提供住屋及休憩等配套給兩區創科人才，規劃興建私樓。此外，會保留馬草壟溪，規劃一條自然綠廊，由古洞北貫通至蠔殼圍濕地。

馬草壟發展面積較原先預期小，發展局發言人表示，馬草壟日後定位是支援河套區及港深創科園工作人才生活，當局內部討論後認為可縮減發展面積，下調面積後，發展區已避免進入附近的濕地緩衝區及濕地保育區。

「優先發展區」人預計最早可於2035年入伙

至於「優先發展區」，發言人預計最早可於2035年入伙，1.7萬至1.9萬個單位傾向以私人住宅為主，至於整個優先發展區面積達206公頃，發言人說，一定不會全數採用片區發展模式，例如區內有不少新興產業用地，須由政府開發，另外亦要視乎三個片區試點的市場反應，強調區內發展模式會多元。

於整個新界北新市鎮公私營房屋比例未定

至於整個新界北新市鎮公私營房屋比例未定，發展局發言人指出，即使未計新界北新市鎮和馬草壟，政府十年房屋供應已超過長策所定下的目標，因此兩個發展區的建屋不應以公私營比例「秤先」，而在進行技術評估時有假設情景，分別是公私營房屋五五比、六四比和七三比。