瑞幸咖啡｜新會員可獲贈兩張首杯$15.9優惠券　附登記及下單教學

有「內地咖啡龍頭」之稱的瑞幸咖啡攻港，今日（28日）在香港多區有五間分店同步開業。記者上午到旺角新之城分店，即場試買一杯生椰拿鐵，需先下載手機應用程式，登記成為會員後，可享有兩張首杯15.9元優惠券，以購買一杯原價$42的生椰拿鐵為例，足足便宜了$26.1。以下會為大家講解登記會員及如何落單。



市民可在店門掃描二維碼下載「瑞幸咖啡」手機會員應用程式。（「瑞幸咖啡」手機會員應用程式畫面截圖）（洪芷菁攝）

市民可在「瑞幸咖啡」門市掃描二維碼、或透過ios系統搜索「瑞幸咖啡」下載其手機應用程式，可選擇以微信、手機號碼或Apple帳戶註冊登入，填寫手機號碼登記成為新會員，即可以享有兩張首杯15.9元的優惠券（如要加奶油蓋，需另加3元），以及全場飲品4.8折優惠券、6折飲品優惠券然等。

落單前可選擇哪一間「門店自取」提前落單，毋須到分店排隊。畫面其後會顯示餐單頁面，可選擇咖啡款式、溫度、糖度等，並加入購物車。

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程式提供四種付款方式，包括AlipayHK、支付寶、微信支付及信用卡或扣帳卡。確認付款後，會進入「下單成功」頁面，顯示訂單詳情、預計製作完成時間及取餐碼。取餐時，需掃描取餐碼。

有店員表示，日後可直接在現場掃描微信或支付寶二維碼付款，毋須透過應用程式進行線上支付，不過下單仍以使用應用程式為主，因有優惠提供。