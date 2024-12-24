瑞幸咖啡被曝喝出曱甴？消費者稱最少泡了三四個小時　官方回應

內地知名咖啡品牌瑞幸咖啡被消費者指出在飲品中喝出蟑螂，引起關注。周二（24日）上午，瑞幸咖啡針對事件作出回應，表示經過核實，涉事門店嚴格按照操作規範進行飲品製作，並且蟲害檢查及消殺記錄均完整無異常。瑞幸咖啡還透露，第三方檢測公司已對門店進行了全面檢查，結果顯示未發現蟑螂及其他蟲害情況。



據報道，來自安徽合肥的陳先生在社交媒體上發文，稱他在上周五（20日）通過瑞幸小程序訂購的咖啡中發現疑似蟑螂的異物。陳先生表示，他和朋友在取單後將咖啡放在車內，當他於晚上8點多喝咖啡時才發現異物，隨即拍下並將咖啡丟棄。

訂單紀錄。（長江雲新聞）

他又表示，從喝下開始，咖啡就沒離開過他視線，且他車內從未發現有蟑螂，因他有潔癖，非常愛乾淨。

他還指出，從「小強」的顏色來看，其最少已浸泡了三四個小時，「都泡成咖啡色了」。

陳先生詳述事發經過。（長江雲新聞）

陳先生認為「小強」最少已浸泡了三四個小時，「都泡成咖啡色了」。（長江雲新聞）

陳先生後來聯繫了涉事咖啡店，但對方以時間過長為由拒絕承擔責任，建議他聯繫總部。隨後，該店提供了一些咖啡優惠券作為解決方案。陳先生希望門店能提供證據，證明操作沒有問題，並強調他並非要求賠償，而是希望確保衛生標準達標，避免類似事件再次發生。

事後，陳先生刪除了相關爆料內容。周一（23日）下午，他更新帳號表示，通過市場監督管理部門查看門店監控後，確認瑞幸咖啡的操作流程符合規範，但蟑螂的來源仍未弄清。他最終選擇撤銷對瑞幸咖啡的投訴，表示願意原諒該公司。