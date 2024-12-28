運輸署1.13新增國際牌自助服務站　一小時內取證　即日可網上預約

運輸署宣布，下月13日起新增「國際駕駛許可證自助服務站」，提供一站式申請及即日取證服務。持有身分證及有效或逾期不超過三年香港正式駕駛執照的市民，即日起可經網上系統預約，預計每日名額共64個。



運輸署宣布，下月13日起新增「國際駕駛許可證自助服務站」，提供一站式申請及即日取證服務。（資糒圖片／羅國輝攝）

最快半小時至1小時內取證

兩個自助服務站分別設於長沙灣政府合署及金鐘統一中心的牌照事務處，星期一至五朝九晚五提供服務，公眾假期除外。持有身分證及有效或逾期不超過三年香港正式駕駛執照的市民，即日起可經網上系統預約。

步驟如下：

．以「智方便+」作身份認證，並申請輸入資料

．核實電子聯絡方式及掃描地址證明

．在自助服務站拍照

．輸入手提電話號碼以接收提示取證短訊

．以「智方便+」進行數碼簽署

．以電電子支付方式繳交80元費用並領取收據



運輸署表示，預計全程需時約15分鐘，如果文件齊全，申請人可於1小時內憑收據及身份證明文件，在同一牌照事務處指定櫃位取證。運輸署又稱，網上或郵遞申請表的方式維持不變，但一般在10個工作天內才發出許可證。

運輸署宣布，下月13日起新增「國際駕駛許可證自助服務站」，提供一站式申請及即日取證服務。（運輸署提供）

料每年1萬人使用服務 運輸署將檢視成效

運輸署又指，系統推出前已進行多次測試，措施仍在試用階段，預料每年約1萬名申請人使用服務。署方會在3個月至半年後，檢視使用率和成效，考慮在其他地方新增「自助服務站」。