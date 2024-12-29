冬日美食節閉幕現人潮　有顧客趁減價來掃貨　檔主呻旺丁不旺財

第22屆香港冬日美食節今日（29日）閉幕，現場人流眾多。有顧客滿載而歸，花1,000元購買了一整箱的急凍食品和生果，認為定價可以再便宜一點。另外有兩位檔主均指生意額不佳，「旺丁不旺財」，入場人士消費力減弱，他認為與香港經濟差有關。



第22屆香港冬日美食節12月29日閉幕，現場人流眾多，有商戶加大力度清貨。（盧翊銘攝）

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冬日美食節最後一個下午幾近水洩不通，不少到場人士均有攜帶手推車預備「掃貨」，除了購物外，亦有不少人即場「開餐」。現場近千個攤檔均加大力度清貨，叫賣聲此起彼落，不少都減價促銷，甚至推出半價優惠吸客，吸引不少人趁最後一日下午來掃貨。

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余太特地選最後一天到場，希望享受優惠。雖然現場較少大平賣、她亦表示定價可再便宜一點，結果滿載而歸，花了約1,000元購買了一整箱的急凍食品和生果。她指今年的人流不及去年，購物體驗比往年好。

另一位顧客彭太則對攤檔的種類和定價均感滿意，率先光顧「正宗長洲糯米糍」。她在去年的戰利品多得要即場購買兩架手推車推走，雖然香港經濟不佳，但她今年的消費意欲並沒有受影響，只要對該貨品感興趣便會購買，沒有訂立預算。

長洲糯米糍七折清貨 一款買一送一

「正宗長洲糯米糍」負責人吳先生則形容銷情「都可以嘅」，但生意額比本身設定的目標低了。最後一天，原價14元一個的糯米糍減價至10元一個，貓山王糯米糍更買一送一。他指雖然今年內地顧客多了，與本地顧客成五五比，但人流仍比以往少。不過未來仍會繼續參加，作為品牌的宣傳。

檔主：人流較往年多 但消費力減弱

「新立食品加工股份有限公司」負責人周先生指，本來就預計今年的生意額會比往年下跌，結果跟預期一樣，形容今年的美食節「旺丁唔旺財」，人流較往年多，但消費力卻減弱，他認為與香港經濟差有關。

他沒有在最後一天推出特別優惠，因為他指原本的定價已是近乎成本價。雖然香港市況不佳，但他下年仍會繼續參加，「年年都參加，帶動吓香港經濟，大家都開心。」