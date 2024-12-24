聖誕節北上南下｜市民遊客尖沙咀行街消費　港人到深圳吃飯唱K

【聖誕節／平安夜／北上消費／深圳】聖誕節為港人北上及外遊的高峰期，平安夜（24日）下午，尖沙咀碼頭及海港城人頭湧湧，大量內地旅客打卡感受聖誕氣氛，當中又以金舖最受歡迎，名店門外亦排有人龍。有短暫回港的市民稱，計劃到迪士尼樂園及海洋公園遊玩，亦有旅客來港為觀賞劉德華演唱會及跨年倒數。



另一邊廂，深圳皇廷廣場的人流卻不似預期，目測不如平時周末熱鬧，有港人稱今日過關順暢，並考慮即日回港。他們認為深圳的商場沒有聖誕氣氛，估計由於部份港人選擇外遊，因此深圳商場的人流受到影響。



▼平安夜尖沙咀碼頭一帶人頭湧湧▼



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海港城金舖最旺 LV店外排長龍

在尖沙咀海港城，中午時分商場內人流如鰂，顧客大多為內地旅客。海運大廈的金舖最受歡迎，幾乎每間金舖都有人流。而在港威商場內的名店，例如Louis Vuitton等，門外亦有人龍。不過，其他商店如服飾店、波鞋店、童裝店等則較為冷清。

海運大廈地下有多間中西食肆，大部分座位都有客人，但只有一間拉麵店門外有人排隊，其餘食肆的客人都可直接入座。至於海運大廈外近天星碼頭，有大型聖誕裝置及巨型聖誕樹，吸引了不少遊客打卡。

▼平安夜海港城人流旺▼



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市民無特別慶祝︰香港聖誕年年都差唔多

市民趙先生今日在尖沙咀食過午飯後，到海港城準備看燈飾，他讚有白色聖誕的氣氛，認為今年商場人流較去年多，氣氛較好。被問到為何未有外遊，趙先生表示打算明年農曆新年才外遊，至於留港有何活動，他指都是「行下街、食飯」，又指擔心煙花滙演多人，沒打算觀看，又認為香港聖誕「年年都差唔多」，沒特別慶祝。

徐小姐帶兩名小朋友到海港城專程看聖誕布置，感受聖誕氣氛，大讚今年布置漂亮，好有氣氛。她又指，今年聖誕節沒有連假，「假期唔係多」，選擇留港支持經濟。至於未來兩日紅日有何計劃，她表示「沒特別喎」，如在報章、網上見到合適節目，會帶小朋友外出遊玩。

展太女兒近期從外國回港，一家人因此留港，今日到尖沙咀，打算坐搭天星小輪過海。展太指海港城太多人，因此只在門外看聖誕樹，認為今年聖誕氣氛不錯，較疫情時好了不少。她計劃未來數日逛街看燈飾，又打算請家人到迪士尼樂園、海洋公園遊玩，當作聖誕禮物。

廣州旅客︰下午賞聖誕佈置 晚上觀劉德華演唱會

廣州遊客唐小姐留港兩日，晚上會觀看劉德華演唱會，今午特意來港看聖誕佈置。她從小就喜歡香港的氣氛，31日晚上亦會來港跨年。她與朋友計劃稍後到星光大道，之後或會到港島中環摩天輪等打卡。

▼平安夜大批港人北上▼



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深圳皇廷廣場人流不如預期 港人︰無聖誕氣氛

另一邊廂，深圳的人流似乎不如預期，記者今日到皇廷廣場觀察到人流量比想像中少。有不少港人表示今日過關順暢，但未打算在深圳過夜，即日便回港。

其中李先生今日北上與朋友聚會，會留宿一晚，吃完午餐打算去按摩，晚餐則未有打算，可能會去逛大型商場，但他覺得商場沒有聖誕氣氛，與香港不同，又指消費不定，一兩千元都無所謂。被問到商場的人流，他相信港人都出外旅遊，所以今日經福田口岸過關非常通順。

▼平安夜皇廷廣場人流不似如期▼



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有港人北上配眼鏡、盒馬超市買海鮮

鄺女士與朋友北上配眼鏡，「第二次嚟配眼鏡，我配完然後朋友嚟配。」她們即日來回，每人打算消費幾百元，飯後打算去另一個商場逛街，但不會特意去看看聖誕燈飾。她本身擔心連假會人多，但過關及商場的人流量還好。

黃先生與太太今早已到商場的盒馬鮮生用餐，之後花費約400元人民幣購買鮮蝦、蠔等一系列海鮮回港過節。對於今日商場人較少，他相信港人都趁長假期外出旅遊。他則避開高峰期，1月初才港車北上去自駕遊。

大部份港人選擇即日來回

此外，不少港人計劃即日回港，例如田女士與朋友計劃在深圳周圍逛逛和吃飯，預計人均消費約300元，其後回港。而關女士帶同四位小朋友周圍逛逛，同樣即日來回。梁先生一家四口北上，打算午膳後與女兒到商場內的室內遊樂場玩樂，下午回港。至於羅先生一家北上唱卡啦OK，也是即日來回。