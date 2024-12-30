除夕延長通關｜跨年煙花匯演返內地人潮　直通巴加班次半小時一班

明日除夕，因應部分陸路口岸延長通關，跨境直通巴將加密班次、應對往返內地人潮。直通巴士營辦商「永東直巴」營運副總監謝蔚俊今早（30日）在港台節目指，公司當晚凌晨將有直通巴由油麻地開出，經西九匯民道接載觀賞完煙花匯演的旅客，前往深圳灣口岸、預料凌晨起至清晨6時，每半小時一班車。會視乎情況加密班次至15分鐘一班，總共會開出30至40班車。



謝蔚俊指，除夕(31日)晚將安排每半小時一班車前往深圳灣口岸。因應尖沙咀封路，政府特別安排了一個位於西九匯民道的旅遊巴上落客點，永東直巴的巴士從油麻地出發後將經西九，直接到深圳灣。

他表示，會按情況加密班次，最多可加至15分鐘一班，並會營運至清晨6時，整晚預計會有30至40班車。謝蔚俊表示，去年巴士要跟其他車輛一起塞入口岸，導致未能按時回市區接客；今年政府實施了口岸管制，分開巴士和其他車輛，相信不會再塞車。

至於售票情況，他指車票暫時未售罄，惟相信很多短途旅客也是即日才購票。他預計，隨着一簽多行的實施，人數會比去年增長10至15％。他表示，平時也已經增加班次，又指外勞已緩解了跨境司機人手的壓力。雖然港鐵東鐵綫會延長服務時間，但他預計仍會有3至4成人經陸路離開，料凌晨1時半至2時半，亦即鐵路列車服務停止後會是高峰期。