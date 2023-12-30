除夕交通一文看清｜港鐵通宵行駛　九巴城巴加班　電車延長服務

明日（31日）就是大除夕，2023年將過去，不少市民會外出倒數迎接2024年，多項公共交通按會在除夕夜加強服務，接送倒數及觀賞維港煙花匯演市民。其中，港鐵早除夕夜通宵行駛，九巴及龍運巴士將在除夕加強22條巴士路線服務，包括調整服務時間及加密班次。《香港01》整合各方交通消息，一文看清除夕夜交通安排。



港鐵聖誕及除夕夜通宵營運。（資料圖片）

港鐵：

港鐵在除夕會加密班次，港鐵、輕鐵會通宵行駛，包括港島線、荃灣線、觀塘線、南港島線、將軍澳線（北角至寶琳、調景嶺至康城）東涌線、東鐵線（金鐘至上水）及屯馬線，及7條輕鐵：505、507、610、614P、615P、751、706線。提提大家，通宵行駛不適用於機場快線、迪士尼線，以及羅湖、落馬洲兩站。

通宵時段下，荃灣線及港島線午夜12時30分至2時30分除夕夜每3.6分鐘一班車。至於東鐵線及屯馬線，午夜12時30分至2時30分會6.5分鐘一班車，之後9至15分鐘一班。

1月1日元旦日，港鐵在不同時段加強列車服務，但不包括機場快線。除東鐵線跨境路段、機場快線，所有港鐵本地路線和7條輕鐵路線，包括505,507,610,614P,615P,706及751號線，會在除夕夜通宵行駛，港鐵巴士506、K51及K54則會延長服務時間，而迪士尼線亦會延長在午夜12時40分至上午2時提供服務。

▼港鐵聖誕新年加密班次並提供通宵服務▼



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九巴：

九巴及龍運巴士將在除夕（31日）加強22條巴士路線服務，包括19條九巴及三條城巴路線，將調整服務時間及加密班次。另外，九巴第N64P號線、城巴第4S、18R及38S號線及過海巴士第967N號線會於一月一日凌晨提供特別巴士服務。

▼九巴及龍運在聖誕新年加強22條巴士路線服務▼



九巴稱，在聖誕及新年假期期間，龍運會繼續密切留意來往香港國際機場及港珠澳大橋香港口岸各路線的情況，按實際需求進一步提升服務以配合乘客需要。

城巴

城巴指聖誕新年將加強口岸及機場路線服務，包括增設由上水站特快前往香園圍口岸的B7線及加設通宵機場快線NA10等，而B7X線12月23日至明年1月1日，每日提供特快服務，由上水站不經粉嶺市中心直達香園圍口岸。

運輸署公布，城巴第795X號線（往蘇屋）、 796X 號線（往尖沙咀（東））將於31日下午4時35分至晚上11時30 期間，因應乘客需求而加強服務；而795X往清水灣半島及796X往將軍澳工業邨班次將於當日下午5時40分至翌日凌晨12時10分期間起加強服務。

專線小巴（綠VAN）：

九龍及新界區內分別有7條及1條專線小巴路線延長服務時間。

電車

電車會在12月31日因應乘客需求加強服務，另外，西行線及東行線各有4條行車線的服務時間將會延長。

電車會在12月24日平安夜延長服務至翌日凌晨1時15分。（歐嘉樂攝）

天星小輪及新渡輪：

為配合維港煙花匯演，新渡輪（中環–長洲）將會取消由中環開出的晚上11時55分及翌日凌晨12時30分的航班與由長洲開出的晚上11時30分航班；（中環–梅窩）將會取消由中環開出翌日凌晨12時30分的航班與由梅窩開出的晚上11時30分航班。天星小輪（尖沙咀–中環 7 號碼頭 ）及（尖沙咀–灣仔）晚上 10 時 30 分之後航班亦會取消。

天星小輪（中環—尖沙咀）12月24日會延長服務時間至翌日凌晨1時。（翁鈺輝攝）

不過，新渡輪（中環–長洲）在煙花過後會延長服務時間，其中由中環開出將會延長由至翌日凌晨1時10分，而由長洲開出則會延長由至翌日凌晨12時25分。另外，新渡輪（中環–梅窩）由中環開出亦會延長由至翌日凌晨1時10分。

中環至半山自動扶梯系統服務

中環至半山自動扶梯系統會於12月31日的服務時間將延長至翌日凌晨 3 時。