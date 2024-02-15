深圳灣農曆年24小時運作　直通巴：首兩天得幾丁客　客量不似預期

港府為免再出現元旦凌晨大批內地旅客滯留香港，安排農曆新年延長羅湖及深圳灣口岸的服務時間，直通巴公司配合加開通宵路線。港粵直通巴士協會秘書長張劍平今日（15日）在港台節目表示，年三十及年初一客流量不似如期，全晚共得10多名乘客，直至年初二煙花匯演結束後才不錯。他認為，未來可考慮在節日加班，但只需延長至凌晨兩時便足夠，毋須通宵服務，「起碼香港人上面食飯唔使趕頭趕命。」



年三十、年初一全晚共10多名乘客 直通巴協會：強差人意

根據入境處數字，深圳灣及羅湖口岸在「加班」時段，總共有17,523人次進出香港，當中兩成人流為內地客，七成為香港居民。營運旺角砵蘭街至深圳灣口岸路線的張劍平表示，年三十及年初一的客流量不似如期，「生意肯定冇預期咁好啦，一般般啦。」

張劍平指，口岸首日延長服務的年三十晚，「得幾丁客」，全晚共得10多名乘客，同行亦反映當晚生意偏靜，形容為強差人意。他慶幸年初二煙花匯演結束後，晚上9時至11時的客流量不錯，「深宵叫嘗試，你唔去做就冇得發展通宵服務。」

港粵直通巴士協會秘書長張劍平。（資料圖片／梁鵬威攝）

未來節日可延長服務至凌晨兩時 毋須通宵

張劍平又指，剛開始時曾擔心乘客首選坐東鐵綫，汲取今次營運經驗後，認為未來可考慮在節日加班，因巴士的營運成本較鐵路低，靈活性高，但毋須通宵服務，延長至凌晨兩時便足夠，「起碼香港人上面食飯唔使趕頭趕命。」

被問到是否需要增設其他陸路口岸的路線，張劍平認為，深圳灣口岸是最合適，因路段遠離民居，馬路寬闊，可容納更多車輛，皇崗臨時口岸雖同樣遠離民居，但目前容量有限制，不及深圳灣口岸理想。