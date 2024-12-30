車輛續牌今日起簡化手續　行車證不印屆滿日期　車主毋須提交牌簿

運輸署今日（30日）起優化車輛牌照，同時簡化申請所需文件，為市民提供更佳便利。署方指出，即日起會向成功續領「行車證」（車輛牌照）的車主發出通知書，列明最新有效期，並會發出不再載有屆滿日期的「行車證」。

車主獲發此「行車證」後，如車牌號碼、顏色等車輛資料不變，每次續牌後可沿用同一張「行車證」。「行車證」上方新設二維碼，讓車主掃瞄以連結至運輸署車輛牌照網上查詢平台，便利查閱屆滿日期。



運輸署由12月30日起，新發出的「行車證」不再載有屆滿日期，車主每次續牌後可沿用同一張，無需更換。（資料圖片／運輸署圖片）

政府又指，即日起車主續牌無需再提交「牌簿」（車輛登記文件），驗車合格後亦無需提交「驗車紙」（車輛宜於道路上使用證明書）。若經網上申請續領車輛牌照，在香港保險業聯會的後端支援下，如運輸署成功經聯會的網上系統即時核實車輛保險紀錄作為有效的證明，車主便無需上載保險單。

目前，保險公司向香港保險業聯會開發的指定網上平台提供的汽車保險相關資料，一般要經過7個曆日，方可有效進行網上核實。

續牌後可沿用同一張「行車證」

運輸署即日起會向成功續領「行車證」的車主發出通知書列明車輛最新牌照有效期，並會發出不再載有屆滿日期的「行車證」。車主獲發「行車證」後，如車輛資料（如車牌號碼、顏色等）不變，每次續牌後可沿用同一張，而無需更換貼在車頭的「行車證」。

電子聯絡發續牌提示 行車證增二維碼查閱到期日

在牌照屆滿前，運輸署會透過車主提供的電子聯絡方式，向車主發出續牌提示。

改善車輛牌照後，車主可掃瞄「行車證」上方新設的二維碼，無需登記便可於運輸署車輛牌照網上查詢平台，即時查閱牌照的屆滿日期。