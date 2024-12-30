麥當勞50年｜元旦請市民搭天星小輪　最快齊印章全年任食巨無霸餐

香港麥當勞明年踏入第50週年，1月1日起將推出一系列活動，包括在50個地點限時擺放麥當勞叔叔長凳，供市民打卡和收集印章。市民如集氣50印章，有機會贏得365日免費食巨無霸餐大獎。



此外，1月1日元旦，麥當勞將推出麥當勞主題天星小輪，並請全港市民免費乘搭來往中環和尖沙咀天星小輪。



+ 3

明年1月1日起，麥當勞將在全港50個地點限時擺放麥當勞叔叔長凳，包括多間別具歷史的麥當勞分店，如觀塘裕民坊、銅鑼灣怡和街分店等，以及多個旅遊景點，如海港城海港大廈頂層、麥當勞主題天星小輪等。

+ 1

除與麥當勞叔叔打卡留念外，市民還可以掃描旁邊的QR code，參與麥當勞App「回憶麥麥stamp」印章收集活動。每張長凳均代表不同印章，市民收集指定數量印章後，即可獲抽獎機會。活動獎品超過50萬份，包括免費汽水、蘋果批等。而最快收集到50個印章的50名參加者，則可贏得全年免費食巨無霸餐的終極大獎。

活動日期為1月1日至2月5日，活動細則、詳細地點等則可屆時參閱麥當勞App內活動頁面。

另外，1月1日早上6時半到夜晚11時半，麥當勞將請全港市民免費乘搭來往中環和尖沙咀的航線。除此之外，麥當勞亦將於當日推出一艘期間限定的麥當勞主題天星小輪，該天星小輪的船頂、船身和船內均有麥當勞人物的裝飾。市民登上小輪後，還可以見到麥當勞叔叔長凳，以維港作背景與它打卡。

同日起，麥當勞亦會陸續在各區設置大型戶外廣告，包括東隧、紅隧、銅鑼灣怡和街電車站和淺水灣巴士站，並裝飾超過200架巴士車身等，讓大家隨時都能和麥當勞人物打卡。

而推出以來一直備受港人喜愛的McGriddles，也會在明年成為全日早餐，全天候供應。