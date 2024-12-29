麥當勞叔叔塑像回歸分店　食客攜小朋友到場打卡：有種傳承感覺

作為不少人回憶的麥當勞叔叔雕像回歸！曾遍布全港麥當勞分店的1:1麥當勞叔叔雕像，近日回歸不少店舖坐陣，其中在大圍悅安大廈分店，有今日（29日）來買食物的大小朋友都可麥當勞叔叔雕像打卡，有家長表示，現在帶同子女與雕像拍照，有種傳承的感覺。



麥當勞叔叔雕像回歸。12月29日麥當勞大圍悅安大廈分店，麥當勞叔叔在店內坐陣，食客嚴先生的一對子女探究麥當勞叔叔。（周令知攝）

麥當勞叔叔雕像一度只剩荃灣石圍角商場分店存放

1:1麥當勞叔叔雕像曾是香港麥當勞標誌之一，其後隨着各店翻新而慢慢消失，一度只剩荃灣石圍角商場的分店碩果僅存，令包括快餐玩具收藏家阿康在內的人士大呼可惜。最近，不少網民卻發現它重新回歸各大分店，遍佈港九新界。

香港麥當勞慶祝50周年活動

據了解，明年是麥當勞進駐香港50周年，麥當勞安排一眾樂園人物與食客慶祝，「重溫舊日快樂回憶」。香港首間麥當勞於1975年1月8日，在銅鑼灣百德新街恒隆中心開業。

家長食客：麥當勞叔叔雕像是小時候回憶

在大圍悅安大廈分店，來買食物的嚴先生讓其小朋友與雕像合照。他指麥當勞叔叔雕像是他小時候的回憶，現在帶同小朋友與他拍照，有種傳承的感覺，看見熟悉的麥當勞叔叔雕像，有種親切感。

另一位食客婆婆級食客說，她每周也會光顧麥當勞，之前一直看到雕像，其後塑像消失了一段時間，最近才重新看見它，「回憶吓啦。」