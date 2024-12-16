麥當勞McGriddles｜12.17起早餐時段暫回歸 聖誕節期間維持供應
撰文：歐陽德浩
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【McGriddles／熱香餅漢堡／麥當勞】麥當勞今日（16日）公布，McGriddles系列將於明日（17日）的早餐時段限時回歸，顧客透過麥當勞App，或在全線麥當勞門市直接選購，售價亦與數個月前沒有改變。此外，雖然麥當勞沒有公布具體供應的日期，不過根據其昨日在社交平台發布的帖文，可估計McGriddles系列在聖誕節期間仍會繼續供應。
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麥當勞早前於9月27日為McGriddles舉行歡送會，一連兩日供應McGriddles全日早餐（連脆薯餅）。當時並透露將來仍有機會再發售︰「McGriddles之後放長假，遲啲先返嚟香港，大家要把握最後機會啦！」
McGriddles系列短暫回歸 售價與上次相同
闊別不足數個月，麥當勞今日公布，McGriddles系列將在明日的早餐時段再次限時回歸，顧客可在早上11時前，透過麥當勞App，或在全線麥當勞門市直接選購。
明日即將回歸的McGriddles系列，分別有楓糖班戟豬柳蛋漢堡及楓糖班戟豬柳漢堡套餐（配薯餅及飲品），套餐價分別由36.5元及35元起，售價與上次相同。
麥當勞又指，McGriddles系列曾創下3日內賣出100萬個銷量佳績，並榮登今年Google「香港2024年度搜尋排行榜」及Yahoo Food「排隊美食回顧2024」。
供應日期未明 料聖誕節期間繼續供應
此外，雖然麥當勞沒有公布具體供應的日期，不過麥當勞昨日已在社交平台發布帖文，便提到「Are you ready for McGriddles Christmas?（你是否準則在聖誕節享用McGriddles？）」，因此可估計聖誕節期間仍會繼續供應。
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