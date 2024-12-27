麥當勞加價｜1.2起加2%最多加$1　兩產品價不變　推10蚊9件麥樂雞

麥當勞加價｜2025年將至，不少大連鎖食肆或將調整餐價，香港麥當勞今日（27日）公布，面對持續高企的國際糧食價格，以及餐飲業人力資源成本上升，由明年1月2日起大部份產品加價0.5元至1元，平均加幅約2%。翻查資料，麥當勞2023年加價3%、今年則加價2.6%，換言之加幅為近三年最低。

此外，麥當勞將於明年1月1日元旦提供全日早餐，包括McGriddles系列兩個套餐及珍寶套餐。至於明年1月2日至8日，麥當勞將透過APP一連七日推出不同優惠，例如1月2日推出10蚊9件麥樂雞。



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麥當勞加價2%︰國際糧食價格高企及人力資源成本增

香港麥當勞公布，面對持續高企的國際糧食價格，加上餐飲業人力資源成本上升，令整體經營成本不斷上漲，因此經審慎考慮後，由2025年1月2日起，輕微上調主要產品價格0.5元至1元，平均加幅約2%，僅原味麥炸雞及蜜糖BBQ麥炸雞分享桶（6件）除外。

魚柳飽及麥樂雞超值套餐價錢維持不變

香港麥當勞又指，未來公司會繼續開源節流，嚴格控制成本，盡力減低對顧客的影響。例如深受港人喜愛的魚柳包及麥樂雞超值套餐，價格將維持不變，繼續以14元及29元優惠價出售。

而根據麥當勞的資料，豬柳蛋漢堡餐將由29元加價至30元、炒雙蛋包餐由22元加價至23元、麥芝蛋包餐則由17元加價至18元。

麥當勞2025年加幅較過去兩年低 2023年曾加3%

而翻查資料，香港麥當勞由於受全球糧油價格、人力資源成本升等影響，經營成本上漲，今年1月2日起全線產品加價1元，平均加幅約2.6%。至於2023年主要產品加價1至2元，平均加幅約3%。即2025年的加幅為近三年中最低。

1月1日︰推元旦限定全日早餐 包括McGriddles系列

香港麥當勞續指，為了與港人慶祝新一年來臨，由2025年1月1日起，將以套餐優惠價提供全日早餐，包括McGriddles系列楓糖班戟豬柳漢堡套餐售35元、同系列班戟豬柳蛋漢堡套餐售36.5元起，以及珍寶套餐售37元。

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1月2日至8日︰每日推一款優惠 首日10元9件麥樂雞

香港麥當勞APP將繼續向所有用戶，提供每周高達200元的美食優惠。另外由2025年1月2日起，將透過APP將推出一連7日「麥麥celebrate」優惠，包括10元9件麥樂雞、呍呢嗱奶昔10元等。

•1月2日：10元9件麥樂雞10元

•1月3日：15元火腿扒芝士飽配中汽水

•1月4日：10元呍呢嗱奶昔（可選士多啤梨）

•1月5日：10元香芋批兩個

•1月6日至8日：優惠將稍後陸續公布



1月2日至1月9日︰PayMe搶麥當勞5元券

香港麥當勞並提醒，由1月2日至1月9日，顧客可在PayMe搶麥當勞快閃優惠券5元，領券後即日在麥當勞消費滿40元或以上，便可用PayMe付款並扣減優惠。