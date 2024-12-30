旅遊發展藍圖2.0｜訪港近8成內地客　最常到尖沙咀、女人街、廟街

文體局今日（30日）發布《香港旅遊業發展藍圖2.0》，今年首11個月，香港共錄得約4000萬入境旅客人次，預計全年入境旅客可達4500萬人次，當中只有一半旅客選擇留港過夜。而過夜旅客最常到訪的景點是尖沙咀，第二則是廟街，訪客人數比迪士尼和太平山頂更多。



▼12月25日 許多遊客在尖沙咀觀看燈飾▼



今年首11個月，香港錄得約4000萬入境旅客人次，當中接近8成來自内地，共有3094萬人次。南亞和東南亞位居第二，佔7%，有約300萬人次。北亞、美洲、澳紐及太平洋、台灣和澳門及其他地區則各佔3%，有超過100萬人次。

僅49%旅客在港過夜 人均消費約$5500

當中，僅有49%旅客選擇在港過夜，平均逗留3.2晚，其人均消費約為5500元。他們在購物上消費最多，約2200元，酒店和餐飲則分別佔據1400元和1100元。至於不過夜的旅客，人均消費則是約1200元。《藍圖》又指，今年過夜旅客對訪港的整體滿意度達8.8分，94%過夜旅客有再度訪港意願。

文體局統計了今年上半年十大過夜旅客到訪景點，位居第一的是尖沙咀，排第二的卻是女人街或廟街，比起太平山頂和迪士尼吸引跟多旅客到訪。另外，西九文化區和香港藝術館亦新增為熱門旅遊景點，位列第六和第七。

十大旅遊景點排名如下：



1.尖沙咀



2.女人街/廟街



3.太平山頂



4.香港迪士尼



5.香港摩天輪



6.西九文化區



7.香港藝術館



8.海洋公園



9.黃大仙廟



10.昂坪360



《藍圖》指，2023年，旅客消費分別佔零售業總銷貨額價值和食肆總收益約18%和24%；旅遊業附加值佔本地生產總值約2.6%，為近15萬人提供就業機會。