旅遊發展藍圖2.0｜啟德郵輪碼頭租約2028屆滿　當局提早明年招標

文化體育及旅遊局今日（30日）公布《香港旅遊業發展藍圖2.0》，當中提出「郵輪旅遊發展行動計劃」，措施包括改善啟德郵輪碼頭的交通、加強吸引郵輪公司調配郵輪到香港、簡化海關、出入境和檢疫程序等。



當局又表示，現時與啟德郵輪碼頭營運商簽訂的租約將於2028年5月期滿，招標工作將於2025年展開，「期間會檢視租賃協議的條款及條件」，以提升郵輪碼頭的吸引力和競爭力。文體旅局局長羅淑佩表示，期望未來郵輪碼頭營運商可以專注於吸引更多船來港，以及用好郵輪碼頭的空間，拓展非商鋪的用途等。現時營運郵輪碼頭的環美郵輪碼頭總經理班智榮回覆《香港01》查詢表示，對此事沒有回應。



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文體旅局今日公布《香港旅遊業發展藍圖2.0》，當中提出為鞏固香港作為亞洲郵輪樞杻的角色，為郵輪旅遊發展訂定行動計劃，當中包括5個策略及17項措拖。

位於東九龍的啟德郵輪碼頭，設有德郵輪碼頭公園及啟德跑道公園，後者屬寵物公園，容許巿民帶狗到場。(資料圖片)

當局提出的其中一個措是「認真檢視及優化未來啟德郵輪碼頭營運商的營運要求」，指現時與啟德郵輪碼頭營運商簽訂的租約將於2028年5月期滿，招標工作將於2025年展開，「期間會檢視租賃協議的條款及條件」，以提升郵輪碼頭的吸引力和競爭力。

文化體育及旅遊局局長羅淑佩表示，期望未來郵輪碼頭營運商可以專注於吸引更多船來港，以及用好郵輪碼頭的空間，拓展非商鋪的用途等。（廖雁雄攝）

在記者會，文化體育及旅遊局局長羅淑佩表示，過去郵輪碼頭營運商一直較著重郵輪抵港時提供的服務，例如燃油補給等，要求的是安全穩定的運作，現時郵輪碼頭已經做到，因此當局期望未來郵輪碼頭營運商可以專注於吸引更多船來港，以及用好郵輪碼頭的空間，拓展非商鋪的用途等。

至於如何評價現時郵輪碼頭營運商的工作，她未有正面回應，只稱社會有好多不同看法，亦自有公論。

翻查資料，當局於2012年向「環美郵輪碼頭」批出啟德郵輪碼頭的10年營運權，固定租金總額為約1.3億港元。當局其後於2022年引用租約條款，延長「環美郵輪碼頭」租用碼頭年期5年至2028年5月。

環美郵輪碼頭董事總經理班智榮。（資料圖片／廖雁雄攝）

環美郵輪碼頭總經理班智榮回覆《香港01》查詢表示，未留意有關消息，又指現時仍未見到招標書，因此沒有回應。