旅遊業策略委會商旅客習慣改變　楊潤雄冀業界識變、應變、求變

旅遊業策略委員會今日（16日）召開第二次會議，討論旅遊模式和旅客習慣的改變。委員會主席、文化體育及旅遊局局長楊潤雄希望旅遊和相關業界能「識變、應變、求變」，推出具香港特色和吸引旅客的旅遊、餐飲和零售產品，和政府一起推動香港旅遊發展，帶動經濟。



會議也就《香港旅遊業發展藍圖2.0》的建議方向和如何進一步推廣「香港無處不旅遊」交換意見。香港旅遊發展局亦向委員匯報本港旅遊業最新的表現及相關數據。



楊潤雄今日（九月十六日）主持旅遊業策略委員會第二次會議。

楊潤雄表示，今年八月初步訪港旅客數字接近450萬人次，較去年同期上升逾9%，創二○二三年二月全面通關以來單月新高。今年首八個月共錄得超過2950萬訪港旅客人次，按年增加四成半。其中訪港內地旅客佔約2300萬人次，非內地旅客則錄得超過650萬人次，按年分別上升約39%及63%。

楊潤雄：旅客數字強勁復蘇 年底公布《香港旅遊業發展藍圖2.0》

他續說，乘着訪港旅客數字強勁復蘇的勢頭，政府會繼續與社會各界攜手，共同提升香港旅遊業的競爭力，致力落實「香港無處不旅遊」。委員在會上表示認同及支持政府繼續善用香港豐富的旅遊資源，積極推動業界發展具特色的旅遊產品的政策方向，將香港的獨特魅力推廣到全世界，吸引更多旅客訪港。政府亦鼓勵業界把握中央向本港送贈兩隻大熊貓及在港出生兩隻大熊貓寶寶帶來的商機，發揮創意，推出具本地特色的大熊貓產品，為旅客帶來特別的大熊貓體驗。

他續指，政府就《藍圖2.0》完成27場業界諮詢會，與超過110個業界組織會面，並收到超過1000項建議。當局正密鑼緊鼓，制定《藍圖2.0》內各項推動旅遊業提速提質發展的策略及措施，計劃今年內敲定及公布《藍圖2.0》內容。

旅遊業策略委員會今日（九月十六日）召開了第二次會議。（政府新聞處）

各委員在會上就推廣「香港無處不旅遊」提出不同建議，如加大力度發展海島旅遊、綠色旅遊，及繼續善用科技提升旅客體驗等。