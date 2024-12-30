旅遊發展藍圖2.0｜旅發局明年將推出AI 行程規劃　十八區美食指南

文化體育及旅遊局今日（30日）公布《香港旅遊業發展藍圖2.0》，提出四大發展策略，共133項具體措施，及71項政策指標，當中不少新措施與旅發局有關。在打造「文化+旅遊」的方向，旅發局將於明年推出「十八區飲食指南」。至於推動智慧旅遊，旅發局明年會推出「實時旅遊地圖」及「人工智能行程規劃」。



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《香港旅遊業發展藍圖2.0》提出四大發展策略，其中一項是結合文化、體育、生態和盛事四個領域，打造具吸引力的旅遊產品與項目。在「文化+旅遊」的方向，當局提出要打造「多元文化旅遊品牌」，透過整合傳統特色、流行文化、表演藝術、文化節慶與創新體驗，推動文旅融合發展。

相關指標方面，西九文化區將於2024至2025年度會舉辦至少1,200項節目，包括展覽、表演藝術等。而旅發局會持續運用美食推廣香港旅遊，除了繼續舉行「美酒佳餚巡禮」及「品味全城」，並於2025年推出「十八區美食指南」，推廣地區美食。

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至於另一個發展策略「智慧遊港最方便」，當局提出要推動智慧旅遊，其中旅發局將於明年第二季推出全新設計的「Discover Hong Kong」一站式旅遊資訊平台，逐步擴展至更多語言，並會加入「實時旅遊地圖」及「人工智能行程規劃」，前者將向旅客實時推薦附近的景點、活動和優惠，後者則會迎合旅客的興趣及喜好，提供個人化的行程建議。

其餘相關措施包括爭取3,500部車隊的士提供電子支付方式；在中環海濱活動空間、香港體育館及啟德體育園設置5G基站；於新皇崗口岸實施「合作查驗、一次放行」查驗模式；在旅遊景點加入擴增實景（AR）、虛擬現實（VR）等科技，提升設施及資訊傳遞。