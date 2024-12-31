交椅洲人工島土拓署交填海環評　政府稱會以穩慎態度籌劃推展策略

土木工程拓展署發言人今日（31日）表示，土拓署已於今日向環境保護署提交交椅洲人工島填海工程項目的環境影響評估報告，環保署會按照《環境影響評估條例》的法定程序及要求，在接獲環評報告後的60日內，審閱有關環評報告以決定該環評報告是否適合供公眾查閱，以啓動後續法定環評程序。



土木工程拓展署發言人今日（31日）表示，土拓署已於今日向環境保護署提交交椅洲人工島填海工程項目的環境影響評估報告。（資料圖片／歐嘉樂攝）

擬議的交椅洲人工島項目涉及填海造地1000公頃，目前處於研究及規劃階段。土拓署指，除了今日為填海部份提交的環評報告，土拓署還須完成其他環節包括策略性道路及土地發展的環評工作，亦會陸續開展詳細工程設計工作。

土拓署指，政府會以穩慎態度，因應研究進展，以及各項造地及基建工程的整體部署，籌劃項目的推展策略。

環保署60日內審閱環評報告以決定該是否適合供公眾查閱

環保署會按照《環境影響評估條例》（《環評條例》）的法定程序及要求，在接獲環評報告後的60日內，審閱有關環評報告以決定該環評報告是否適合供公眾查閱，以啓動後續的法定環評程序。

土拓署指，是根據《環評條例》的規定，按照《環評條例》技術備忘錄及環評研究概要的要求，就人工島填海工程擬備環評報告。過程中進行了全面的生態調查及採用了先進的水動力和水質模擬工具，嚴格按照《環評條例》要求評估填海工程對環境的潛在影響，並制定合適的緩解及預防措施。

過程中，土拓署與包括本地、海外和內地環境及生態專家的專家顧問團就環評報告交流論證，深入討論水動力及水質、生態及漁業等環境相關議題。專家對環評報告給予正面評價，認為評估既科學亦合理。