除夕倒數2025・最新消息｜除夕煙花點睇？天文台料晚上雲量漸增多

2024年結束之前，今日（31日）除夕各區都有不少倒數慶祝活動，其中最盛大莫過於維港的煙花匯演，警方將於今日下午起，在維港兩岸、蘭桂坊等地實施分階段封路措施，另預料不少內地遊客欣賞完煙花後會返回內地。《香港01》將持續更新除夕日交通情況、煙花安排等消息。



2024年1月1日，香港，維多利亞港相隔5年，再次上演除夕煙花，旅發局指今年的除夕煙花的規模是歷年最大。（資料圖片／廖雁雄攝）

【08:45】天文台最新預測大除夕日間局部地區有煙霞，市區最高氣溫約23度，吹和緩偏北風，晚上轉吹東風，風勢間中清勁，雲量逐漸增多。

▼2024年1月1日元旦凌晨 市民添馬公園觀看煙花倒數匯演▼



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（旅發局提供）

今年維港煙花「香港跨年倒數」將以「幸福樂章」作為主題，並由中環至北角、九龍半島由西九龍至尖東海傍都能清晰觀賞得到。這次跨年倒數煙花長達12分鐘、闊達1,300米。旅發局推薦了8個觀賞位置。

除了上述8個地點外，山頂和啟德郵輪碼頭也是看煙花的好地點。不過，當晚也有不少地方將被封閉，包括中環海濱、金紫荊廣場、蘭桂坊、尖沙咀市中心、西九文化區等。車路方面，中環灣仔繞道和東區走廊部分行車綫將被關閉。值得一提的是，紅磡仍有工程進行，不能作為煙花觀賞區。

當晚的特別交通安排

港鐵及部分輕鐵綫當晚將通宵行駛；城巴亦安排了14條特別綫，從熱門倒數地點接載乘客到全港各區；九巴則有超過30條路綫會加強或延長服務；電車亦會延長服務；天星小輪則不會提供延長服務，所有尾班船開出時間定在晚上10時半。

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口岸方面，羅湖口岸的關閉時間會延至凌晨2時，落馬洲、皇崗及港珠澳則如常24小時運作。當晚會有城巴特別綫到各口岸，直通巴士亦會有凌晨服務，西九匯民道將設臨時直通巴士站疏導人潮。