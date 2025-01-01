除夕倒數｜內地旅客睇完煙花即回家　讚深圳灣口岸24小時通關方便

深圳灣口岸於除夕24小時運作，羅湖口岸也延長至元旦凌晨2時，未再重演去年大批旅客滯留的混亂。多名內地旅客對深圳灣口岸24小時通關表示歡迎，稱由於知道有此安排，才特地來香港送舊迎新。但不少人觀賞跨年煙花後，即晚便返回內地，未有選擇過夜。



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陳小姐表示，本港除夕酒店價格很貴，加上翌日要在深圳上班，所以選擇即日回家。她（陳永武攝）

「尖沙咀酒店好像漲了應該有一兩倍吧」

在深圳工作的陳小姐剛在尖沙咀看煙花倒數，指現場十分熱鬧很多人，她亦與其一起遊港的「閨蜜」走散，所以先到深圳灣集合。陳小姐之前亦曾訪港，留意到酒店的價格較平常貴，「就尖沙咀那邊那個酒店好像是七、八百，然後今天好像漲了應該有一兩倍吧， 然後有的好像要五、六千這個樣子」，指香港的戲劇「挺好的」。

對於24小時通關的安排，她直指十分妥當，交通被平常更方便順暢，亦不會像去年趕不上通關，可以因應酒店貴而選擇回內地，她今天下午到香港購物，共花費約1600元購買面膜及香水，表示以後也會經常過來這邊。

在廣州工作的夏先生稱，今年過關安排比去年好，只花個半小時已從香港回到深圳灣。（陳永武攝）

「用咗個半鐘就返到嚟深圳灣」

在廣州工作的夏先生稱，「香港煙花比內地好睇好多。今次政府做得非常之好，同深圳呢邊嘅溝通好好，用咗個半鐘就返到嚟深圳灣，舊年用咗四、五個鐘。」他指出，由於 酒店價格貴，而自己本想租住有海景、可看到煙花的房間，但價格要一、兩千元，並不划算。而且如果想租接近煙花地點的酒店，地點都比較多人，他不太喜歡擠逼。

加上今年有24小時通關，如果不是有此安排，又或情況像去年般混亂，他可能會選擇過夜。另外，內地元旦並非假期，翌日還要上班。 他又稱，與幾名朋友來港一天，每人約花500元左右，原因是無需住宿，交通費不貴。

來自廣州的馬先生及畢小姐稱，因知道有24小時通關，才選擇來港過除夕。（陳永武攝）

香港太小且來過多次 無意過夜

來自廣州的馬先生及畢小姐稱，因知道有24小時通關，才選擇來港過除夕。兩人中午前抵達，曾光顧大排檔、到太平山頂、坐觀光巴士、逛尖沙咀、到中環晚飯。原本兩人再坐船到尖沙咀，打算觀賞跨年煙花，但由於人潮太多，還是決定提前回家。雖然未有看到煙花，但未感遺憾。

兩人表示，24小時通關的安排「特別好」， 而且交通很方便。但認為香港太小，玩一天也足夠，不太有意欲過夜。

方小姐晚上打算再次過關，但完成已過了午夜12時，錯過觀看跨年煙花的機會，但指24小時通關很方便、很人性化。（陳永武攝）

另一名方小姐也未欣賞到煙花，原因是上午來港逛了一圈，下午又回到內地。到晚上打算再次過境，但完成過關已過了午夜12時，無緣觀看煙花。她指24小時通關很方便、很人性化，由於此前已趕不及訂酒店，所以又在深圳灣口岸原途折返。

歐小姐指24小時通關的安排很好，但市內直通巴的上車點指示不清，令她們一行花了不少時間。（陳永武攝）

通關方便但市內直通巴上車點指示不清

來自中山的歐小姐稱，中午左右抵達，按小紅書介紹到深水埗光顧食肆。此行沒有特別行程，只是隨意到處閒逛，唯一失望是未能買到「小熊餅」。她又指，認為此行感覺良好，市民表現友善。 她讚揚24小時通關的安排很好，但市內直通巴的上車點指示不清，令她們一行花了不少時間。