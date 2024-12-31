除夕倒數｜中環碼頭人群提早5小時等煙花　有人擺烏龍以為8時發放

今晚（31日）是除夕夜，維港將有煙花匯演。晚上7時多的中環碼頭已有人群聚集，「霸位」觀賞煙花，有市民卻誤以為煙花匯演在晚上8時開始。晚上8時的蘭桂坊亦開始逐漸多人，有市民選擇不看煙花而在此跨年，將逗留6至7小時。



過往迎接新一年勝地中環蘭桂坊在12月31日除夕晚上約8時，人流不多，但已有人表示會在此等倒數。（歐嘉樂攝)

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朱先生一家居於深水埗，特地帶同小朋友到中環碼頭觀賞煙花、感受跨年氣氛。他們以為煙花匯演在晚上8時開始，在記者提醒下才知道是晚上12時。朱先生一臉不解,「之前都係8點放㗎喎。」朱太知道煙花匯演是晚上12時後，即表示不會多等4小時,「小朋友要返屋企先。」

朱先生一家以為煙花匯演在晚上8時開始，在記者提醒下才知道是晚上12時。（洪戩昊攝）

居於北角的陳先生亦特地到中環碼頭觀賞煙花，看完便會立即回家，不會到蘭桂坊等地繼續慶祝，聲言「我哋比較乖」。

陳先生稱看完煙花便會立即回家，不會到蘭桂坊等地繼續慶祝。（洪戩昊攝）

至於晚上8時的蘭桂坊亦開始逐漸多人。來自廣東的鄺小姐和陳小姐特地來港跨年，「年年都在廣東過，今年就想說來別的地方，而且很近嘛。」她們形容香港跨年氣氛「好玩」，會先到海旁看煙花，再按人潮考慮會否回到蘭桂坊。

來自廣東的鄺小姐和陳小姐特地來港跨年。（洪戩昊攝）

另一市民藍小姐則選擇不看煙花而在蘭桂坊跨年，會由晚上8時一直待到元旦凌晨2、3時。她從來未到過蘭桂坊，所以今晚選擇在此感受跨年氣氛。