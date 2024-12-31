除夕倒數2025｜西九逼爆睇煙花人潮　有深圳旅客花$700住賓館留港

2024年即將踏入倒數，旅發局會於今日午夜舉辦除夕煙花匯演，為最盛大的倒數慶祝活動，除了吸引市民和旅客早已在維港兩岸「霸靚位」，等候觀賞煙花，西九文化區亦是推介觀賞地點。

晚上6時，西九藝術公園草地已有大批市民席地而坐野餐，近晚上8時已幾乎坐滿人潮。有深圳遊客今日特地來港到西九文化區觀看煙花，因人流較尖沙咀少，他稱倒數後將會在港入住賓館留宿一晚，翌日才返回內地，以免即日過關太倉促。



西九藝術公園草地晚上已有大批市民席地而坐野餐，等候觀賞煙花匯演。(黃浩謙攝)

+ 2

晚上6時，西九藝術公園草地已有不少市民席地而坐野餐，海旁亦有多人坐成一排，部份人帶備相機腳架，準備迎接新一年的煙花匯演。

深圳旅客林小姐花700元訂了賓館，計劃留宿一晚，以免即日往返過關太倉促。（吳綽詩攝）

深圳旅客一拖三訪港跨年 花$700住賓館宿一宵

深圳旅客林小姐知道今晚有煙花匯演，一行四人專程來港旅遊。她指從小紅書得知西九文化區也能觀賞到煙花，而且較尖沙咀少人，因此選擇來這裏，覺得「較輕鬆」。她續道，因擔心即晚過關擁擠，時間上較倉促，因此選擇留宿一晚，已訂旺角賓館，四人一房共700元。

她又稱，暫時還未計劃翌日行程，或會吃蛋撻，今日則在旺角和中環逛街打卡，人均消費約300元。

+ 5

愛好攝影的市民陳先生和劉小姐下午4時已到達西九文化區「霸定靚位」。（吳綽詩攝）

有攝影愛好者提早8小時霸靚位 稱大會禁用帳篷摺凳 影響享受跨年

市民陳先生和劉小姐同是攝影愛好者，已拍攝煙花10年，為了覓得拍攝最佳位置，他們提早於下午4時已到達西九文化區。陳先生表示，以往較多在維港兩岸，今年因擔心人多，加上這邊能拍到中環景色，故選擇西九文化區。劉小姐稱，來西九才能霸到頭位，若是尖沙咀則只能霸到較後位置，而且要中午就抵達霸位。

至於新年願望，陳先生希望「經濟好啲，氣氛都會好啲」。他又覺得西九氣氛也算熱鬧，認為近年推廣得較好。不過，對於禁止帳篷、摺凳和摺枱的規定，他認為過於嚴謹，令一早到達的市民無法好好坐下休息自娛，影響享受跨年體驗。

從江西來港工作8年、從事金融的茅小姐(中)，與兒子和父親來西九文化區跨年。（吳綽詩攝）

從江西來港工作8年、從事金融的茅小姐，適逢兒子和父親來港探望她，於是一家人來西九文化區跨年。她同樣因人流較少而選擇西九，又認為香港較內地重視跨年，有更多活動。

+ 2

警方晚上9時半實施人潮管制 遲來會合朋友需找人接應進場

至晚上9時半，西九其中兩個草地觀賞區已爆滿，警方實施人流管制，如已進場人士需要離開觀賞區前往廁所，需要留下姓氏及電話最後四個號碼，現場有數十人排隊登記。另有不少遲來市民由朋友提早來霸位，要求進場時，需要請朋友到圍欄處接應，或舉手示意。