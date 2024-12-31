除夕倒數2025｜截至晚上9時　10.8萬內地客訪港　較去年減少近半

今日（31日）除夕，本港各區都有不少倒數慶祝活動，並以維港的煙花匯演最為盛大，吸引大批旅客來港跨年倒數，截至晚上9時，入境處在本港各口岸共錄得143,157人次的旅客入境，其中以內地旅客居多，共有108,483人，佔逾七成。



不過，對比去年共有195,888人次內地旅客在除夕當日入境，今日的訪港內地客明顯較去年少，截至晚上9時僅及去年約55%。



尖沙咀海旁下午已有多人提早霸位倒數慶祝。（梁鵬威攝）

入境處表示，截至晚上9時，共有143,157人次經不同口岸入境抵港，其中內地旅客有108,483人次，其他旅客則有34,674人次。根據數字，最多內地旅客經西九龍高鐵站入境，有26,727人次；其次為落馬洲支線／福田口岸，有22,981人次；羅湖口岸則有18,151人次內地旅客入境。

不過，目前數字顯示，似乎不及去年通關後首個除夕的入境旅客人次，2023年12月31日共有227,307旅客，其中內地旅客有195,888人次，佔約85%，其他旅客則有31,419人次。以暫時的數字來計算，今年除夕入境的內地旅客明顯有大跌幅，較去年少一倍以上。

去年除夕倒數後，大批內地旅客滯留跨境巴士站及火車站，未能趕及過關返內地，引起旅客鼓譟。

尖沙咀海旁有多人提早霸位倒數慶祝。(梁鵬威攝)