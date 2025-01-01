除夕倒數｜西九站跨境直通巴數百人等車北上　內地客：房價貴嘛

除夕倒數煙花匯演後，大批內地旅客今日（1月1日元旦）凌晨陸北上回深圳。為免如去年出現滯留情況，高鐵西九龍站外特設跨境直通巴，其中往皇岸口岸人龍排至柯士甸站外，目測近數百人。有深圳遊客表示，昨晚(12月31日除夕）6時下班後在西九看煙花，選擇即晚回家，指因本港酒店「房價貴嘛」。



大批內地旅客今日（1月1日元旦）凌晨北上回深圳，高鐵西九龍站外特設的跨境直通巴站，往皇岸口岸人龍排至柯士甸站外，目測近數百人。(吳綽詩攝）

元旦凌晨0時許，高鐵西九龍站外陸續有看完除夕倒數煙花匯演的內地旅客到達，乘搭跨境直通車往深圳。兩旅巴公司提供往深圳灣服務，坐滿即開。另外有公司提供往皇岸口岸服務，半小時一班，至凌晨3時。

深圳旅客何小姐和鄧先生剛剛在西九文化區看煙花，是第一次來港看煙花。他們表示昨晚6時下班才乘車來港，8時到九龍站，因此選擇在西九看煙花。何小姐指，深圳的煙花並非政府主辦，時長只有幾分鐘，香港的則較長，「呢邊比較盛大啲。」至於為何不留港過夜，何小姐說因本港酒店「房價貴嘛」，了解過至少要600元。

深圳遊客何小姐和鄧先生表示，除夕晚6時下班後在西九看煙花，選擇即晚回家，因「房價貴嘛」。(吳綽詩攝）

廣州旅客馮先生與友人昨早到港，一直逗留在西九文化區，指去了故宮博物館。他表示因酒店費用貴，因此沒有選擇留宿，今晚會在深圳朋友家過夜。他表示在港花費大約1,000元。

廣州旅客馮先生與友人一直逗留在西九文化區，花費約千元。(吳綽詩攝）

來自深圳的Jayden也是下班後才來港，他指從網上看見香港的煙花很「fantastic」（奇妙)，所以來港跨年。他表示在尖沙咀看煙花前，去了海港城逛街，買了一件價值1,500元的名牌衫。至於為何即日回家，他表示「好攰」，加上有通宵直通巴，相當方便，因此不留港過夜。

來自深圳的Jayden表示看完煙花「好攰」，加上有通宵直通巴，相當方便，因此不留港過夜。(吳綽詩攝）

另有內地客在尖沙咀看完煙花，乘跨境巴到深圳灣。他們手持大袋零食，表示已留港四天，因此今晚回家，沒有計算花費。凌晨1時多往深圳灣人流漸多，近百人排隊候車，惟班次頻密，現場沒有擠塞。