2025元旦｜內地客跨年後嫌港住宿貴　願豪花$5000購物、$80瞓網吧

昨日除夕跨年，有近12萬內地旅客來港倒數，這班留港旅客如何度過踏入2025年的一夜呢？有不少專程來跨年的內地客都認為香港酒店房價貴，選擇到麥當勞過夜。不過，有旅客來港願意一日豪花5,000元消費，也不願花錢住酒店，最終以80元在網吧宿一宵；亦有遊客因為麥當勞逼爆食客，索性在尖沙咀天星碼頭露宿。



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東莞旅客辛小姐昨日（12月31日）來港倒數跨年，預計今午離港。她指，昨日主要在各旅遊景點打卡和逛街，兩日一夜共花費約5,000元，主要用來買手袋和化妝品等。她笑指，原本預算更便宜，因為她與同行友人本來計劃在麥當勞快餐店過夜，無奈他們抵達所選的麥當勞，始發現並非24小時營業。

辛小姐只好即時利用社交平台「小紅書」搜尋其他廉價過夜選擇，見到有內地網民推介旺角一間網吧，便轉戰網吧宿一宵，每人花費近80元。她說：「（住網吧）感覺都可以，可以玩一下電腦，而且過咗跨年其實都唔係好嘈。」

辛小姐友人其後補充「沒辦法，香港酒店太貴了。」友人續指，她們今日將在尖沙咀附近逛街，由於人流不算多，街道沒昨日那麼擁擠，因此體驗不錯。

馮先生和傅小姐昨日在尖沙咀露宿一晚後，今日乘搭首班麥當勞天星小輪。（黃寶瑩攝）

來自深圳的馮先生和傅小姐，昨日在尖沙咀觀賞完跨年煙花後，本打算為了省錢，去麥當勞過夜。馮先生笑說「但是麥當勞太多了人。」傅小姐也表示「好擠啊我的天。」兩人於是在天星碼頭外打開帶備的露營凳，在街頭露宿一晚，今早再乘坐麥當勞主題的天星小輪到中環逛逛，下午離港。雖然兩人露宿了一夜，但對於能免費乘搭麥當勞天星小輪，仍感到非常開心。

張小姐指，昨日需工作因此沒來香港跨年。如果有時間，希望再來香港觀賞跨年煙花。（黃寶瑩攝）

今次的除夕倒數，入境處錄得近12萬內地旅客訪港，對比去年通關後首個跨年多達近20萬內地客入境，有明顯跌幅。有內地旅客表示擔心人多，沒有來港跨年，也有人因為要上班,無暇來倒數。

其中深圳旅客張小姐今早才帶同小朋友過來遊玩。她稱昨日需上班，加上有在港倒數的朋友提醒她現場有許多人，因此選擇今日來港，預計將留到晚上9點，觀賞完夜景即日返回深圳，「雖然沒有感受到煙花，但是夜景還是想看一下的。」

她又指，去年曾在香港觀賞國慶煙花，認為非常美麗，她希望有機會再在香港觀賞煙花「我還想來，但可能就是時間不允許。」

陳小姐指，今日會主要來港「Citywalk」。（黃寶瑩攝）

另一深圳旅客陳小姐同樣今日才到港。她稱因擔心跨年人數眾多，加上昨日需要工作，因此沒有來香港跨年。她今日將去深水埗、油麻地等地方逛逛，預計花費1000元以內，她說：「主要是citywalk一下，不會花太多錢。」