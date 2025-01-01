除夕倒數｜內地旅客趕東鐵尾班車往羅湖返深圳：像逃荒一樣

逾10萬內地旅客在除夕（12月31日）來港，當中不少留至今日元旦（1月1日）凌晨觀看跨年倒數煙花，並即晚離港向深圳。由金鐘開往羅湖的港鐵東鐵綫尾班車於今日凌晨0時56分開出，臨近尾班車開出時間，金鐘站出現人龍。有深圳旅客最後30秒趕上尾班車，形容「像逃荒一樣」，直指羅湖口岸應開通宵。



部分未能趕及到羅湖過關的旅客，在上水站轉乘特別班次巴士往新田皇巴站，比只需5分鐘由上水站至羅湖站迂迴得多，現場一度排長龍，期間多次有人欲插隊。有深圳旅客反問「你覺得這樣方便嗎？」



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深圳居民：我肯定認為關口應該開通宵 以後不來香港跨年了

劉太是深圳居民，她說為了感受跨年氣氛而到港。她於太子乘搭港鐵，然後在九龍塘站轉東鐵，成功在最後30秒趕上尾班車，形容「像逃荒一樣」。她對羅湖口岸凌晨2時關閉的安排表示不滿，「像跨年這種日子太特殊了，我肯定是認為應該開通宵的，那怕是臨時開一天也好啊。」

「以後也不來香港跨年了」，她表示除了因為回深圳太趕急外，也因為人太多。她和丈夫晚上10時到達尖沙咀海旁看煙花，但只能擠在外圍，「連廁所也上不到的那種」，最終亦只看到一小部份的煙花。

坐上尾班車深圳居民：整個人流管制措施沒有問題

另一位順利坐上尾班車的深圳居民肖先生則指整個跨年體驗「非常ok」。他在尖沙咀海旁看完煙花後立即回深圳，雖然最終也要跑才趕得上尾班車，但他認為整個人流管制措施沒有問題。

上水站特別班次巴士排長龍 多次有人欲插隊被警員喝停

羅湖口岸於凌晨2時關閉，若想在2時之後過關便要到其他24小時開放的口岸，例如深圳灣口岸和皇崗口岸等。部分未能趕及到羅湖過關的旅客，在上水站轉乘九巴N73線特別班次往新田皇巴站，換乘兩程巴士，比只需5分鐘由上水站至羅湖站迂迴得多。

現場一度排長龍，期間多次有人欲插隊，更曾有人因欲插隊而遭在場維持秩序的警察大聲喝停。

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深圳旅客到上水站始知已不通羅湖：你覺得這樣方便嗎？

深圳旅客陳先生到上水站，才被通知要換乘兩程巴士往皇崗口岸。被問及這樣的安排是否方便，他反問：「你覺得這樣方便嗎？」他認為羅湖口岸在元旦凌晨應再延長服務時間。雖然不方便，但他認為從上水站安排人群到皇崗口岸的整個流程尚算有秩序。

深圳學生稱上了東鐵尾班車 因太逼被擠出來

在深圳讀書的羅先生是另一位N73線特別班次的乘客，他在香港感受完跨年氣氛後，即晚回到深圳。他本身打算乘坐東鐵線到羅湖過關，「人太多了，被擠出來。」對於整個過關安排，他僅稱「這樣也沒辦法」。

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鄧炳強：除夕有72萬人次經陸路口岸出入境

保安局局長鄧炳強元旦凌晨到羅湖口岸視察，他表示，除夕當日整體有約72萬人次經陸路口岸出入境，較平日周末前的數目略多。

鄧炳強表示，在元旦凌晨，羅湖關口有7,000多人北上，羅湖口岸人工和自動通道全部開放，人員亦取消休假和調配人手，市民和旅客最多只需要等候幾分鐘過關，過程有序暢順。深圳灣口岸和港珠澳大橋則分別有大約1,000多人，而落馬洲口岸2,000多人，旅客和客車均能順利過關，毋須排隊或等候。

約200至300人要改乘巴士往通宵口岸出境

鄧炳強續指，東鐵今日通宵行駛，在凌晨2時左右，上水有大約200至300人正等車，運輸署已安排巴士接載到落馬洲／皇崗關口，相信很快可以消化人潮，整體交通非常暢順，相關部門已啟動跨部門指揮中心，當局亦已啟動緊急事故監察及支援中心。

至於未來會否再延長羅湖口岸以及其他口岸開放時間，鄧炳強表示需要視乎一籃子考慮因素，包括兩地資源運用和實際旅客的需要，他強調不能所有口岸都24小時開放，但當局會再作檢討，不會一成不變。