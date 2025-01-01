除夕近12萬內地客來訪港　比2023年紅日除夕減四成　外地客升16%

昨日除夕（2024年12月31日），各區都有不少倒數慶祝活動，並以維港的煙花匯演最為盛大，吸引大批內地旅客來港跨年倒數。不過，以除夕計，根據入境處數字，昨日本港各口岸共錄得156,366人次的非本地旅客入境，其中以內地旅客佔最多，共119,631人次，但數字較2023年除夕跌近四成。

不過要留意，2023年的除夕是星期日連翌日元旦有兩日假期，或因而影響昨日非假期訪港人次，至於由12月20日至12月31日，2024年內地旅客總入境人次為1,267,218，較2023年同期微升38,033人次。



跨年倒數煙花匯演2025年元旦凌晨0時發放，在尖沙咀海旁歡呼聲不斷。（梁鵬威攝）

根據入境處數字，昨日（2024年12月31日）共有156,366人次的非本地旅客經不同口岸入境抵港，其中內地旅客有119,631次，其他旅客則有36,735人次。最多內地旅客經西九龍高鐵站入境，有29,953人次；其次為落馬洲支線／福田口岸，有24,701人次；羅湖口岸則有20,394人次內地旅客入境。

總旅客入境跌逾三成

對比2023年除夕，當日共有227,307旅客入境，其中內地旅客有195,888人次，佔約85%，其他旅客則有31,419人次。意味2024年的總旅客入境人數，較前一年跌超過七萬人，跌幅為31%。內地旅客數目跌76,257人，跌幅為38%；其他旅客數目升5,316人，升幅為16%。

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2024年元旦，大批內地旅客來港跨年倒後，滯留跨境巴士站及火車站，未能趕及過關返內地，引起旅客鼓譟。至於今年，港府與深圳政府商討後，將深圳灣口岸通宵運作，羅湖口岸服務時間延長至凌晨兩時。不過，有深圳旅客未能趕及到羅湖過關，需在東鐵上水站轉乘特別班次巴士往新田皇巴站，不滿表示「以後不來香港跨年了」。