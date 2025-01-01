麥當勞主題天星小輪｜搭首班船內地粉絲憶吃窮鬼餐：它從未嫌我窮

香港麥當勞踏入50週年，今日元旦（1日）推出主題天星小輪，並請市民免費搭所有來往尖沙咀及中環的船班。有內地麥當勞粉絲清晨在天星碼頭，巧遇麥當勞職員在張貼海報，驚喜發現有主題小輪，便搭上首班船，他興奮地說：「（對麥當勞）記憶太深刻了，大部份打工人都脫離不了它，雖然我們都是吃窮鬼套餐，但是它也從來沒嫌棄我們窮。」



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主題小輪元旦首航 經典麥當勞叔叔長凳、三大吉祥物成打卡熱點

今年是麥當勞進駐香港的第50年。今早11時半，尖沙咀天星碼頭外有麥當勞職員裝扮成小飛飛、滑嘟嘟及漢堡神偷，已絕迹多年的三大吉祥物，與一眾麥當勞粉絲和市民打卡。雖然今日下着微雨，但仍有數十人排隊跟他們打卡，有人更帶備珍藏的麥當勞叔叔公仔到場。

此外，麥當勞今推出主題天星小輪，來往中環和尖沙咀。中午12時許，有大約100人排隊等候乘搭主題小輪，當中不乏家長帶同小朋友前來，追尋美好童年回憶，為免太多人擠在船上，未能盡興而歸，麥當勞方面安排粉絲分兩批，先讓一半人上船，另一批則乘下一班。

主題船的上層除了貼滿各種麥當勞海報，還有以維港作背景的經典麥當勞叔叔長凳，三大吉祥物——小飛飛、滑嘟嘟和漢堡神偷亦有隨行登船，向船上的乘客打招呼，粉絲亦忙着不停拍照，尤其麥當勞叔叔長凳，深受粉絲歡迎，有多人排隊輪候打卡。

馮先生和傅小姐昨日在尖沙咀露宿一晚後，今日乘搭首班麥當勞天星小輪。（黃寶瑩攝）

深圳粉絲驚喜搭主題小輪 難忘吃窮鬼餐多年：麥當勞從沒嫌我窮

其中來自深圳的麥當勞粉絲馮先生與友人傅小姐來港跨年，今日清晨在尖沙咀天星碼頭，巧遇麥當勞職員在碼頭及小輪上，分別張貼宣傳海報，才知有主題小輪，大感驚喜，於是乘搭早上6時半第一班船，無奈當時坐下層，見不到吉祥物，故打算再坐一次。

馮先生表示，本身擁有太多關於麥當勞的回憶，現時在內地已充值兩年「尊享會員」，而內地麥當勞有以不同吉祥物作主題的餐盤紙，他都有收藏每款餐盤紙，他笑說：「我有太多回憶在麥當勞了，在中學，每逢週末就去⋯⋯還有大學，甚至打工、出來旅遊都是。」傅小姐補充說：「麥當勞還可以裝熱水，我很多熱水都在麥當勞裝的。」

他們認為，這類麥當勞主題活動可以吸引更多內地遊客到訪香港。馮先生再興奮地說：「記憶太深刻了，大部份打工人都脫離不了麥當勞⋯⋯雖然我們都是吃窮鬼套餐，但是它也從來沒嫌棄我們窮。」

余先生今見到麥當勞叔叔，認為充滿回憶。（黃寶瑩攝）

鄭生鄭太是麥當勞老食客，對今日能搭主題天星小輪感興奮。（賴卓盈攝）

本地粉絲開心重遇麥當勞叔叔：真係好有回憶

本地粉絲余先生一家今早登上11時半的船，與吉祥物和麥當勞叔叔打卡。余先生指，他們一家人常常光顧麥當勞，是忠實食客，「由細食到大」，今日見到麥當勞叔叔重新出現，感到「好有回憶」。

年逾60的鄭先生與鄭太，已光顧麥當勞幾十年。對於今日能乘搭主題小輪，並與吉祥物打卡，他們感到「好興奮」、「好有回憶」。

免費乘搭天星小輪將去到今晚11時半，而麥當勞主題天星小輪將運行至2月5日。