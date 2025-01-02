簡樸房｜何永賢：要「根除」3.3萬間不達標劏房　團體憂替代不足

政府計劃推出「簡樸房」計劃以取締劏房，房屋局局長何永賢今日（2日）在報章撰文稱，目前本港有11萬間劏房，當中30%、即3.3萬間低端劏房不符合「簡樸房」最低標準，她指部份可改裝達標，對餘下不達標劏房必須「根除」（eradication）；至於其餘7.7萬間，她指可透過小型改裝工程改成合規格「簡樸房」。



何永賢沒有說明如何安置該3.3萬間不達標劏房的居民，但指未來五年有近22萬公營出租房屋落成，而且有四成劏房戶都有申請公屋。不過社區組織協會副主任施麗珊表示，預計部分業主或計算成本後不打算改建，「簡樸房」供應量會比預期少，建議政府提高過渡性房屋供應量，做好安置。



房屋局局長何永賢。（資料圖片／梁鵬威攝）

政府推出「簡樸房」取締不合格劏房，訂下八大標準要求業主或二房東遵守，包括單位面積最少達86平方呎、樓底最少2.3米、有窗有廁等，違規的建議最高監禁3年及罰款30萬元。

政府爭取簡樸房條例草案今年通過，預計最快可在明年第四季開展登記制度。何永賢今日在《南華早報》以「解決劏房問題是政府首要任務」（Tackling the problem of subdivided flats a top priority for government）為題撰文，提到現時約3成劏房為劣質劏房，近8萬個劏房可經改裝後成達標的簡樸房。

何永賢沒有說明如何安置該3.3萬間不達標劏房的居民，但指在11萬戶劏房居民中，有四成已申請公屋，而3萬個簡約公屋單位將在2026/27年度全部落成，未來五年有18.9萬個公屋單位建成。

按政府諮詢文件，預計最快2026年第四季取締無證記劏房，並於2027年第四季取締不符合「簡樸房」最低標準的劏房。

何永賢與狄志遠早前探訪劏房戶，了解他們對取締劣質劏房的意見。（狄志遠Facebook）

社區組織協會副主任施麗珊表示，雖然部分劏房可被改建為「簡樸房」，但部分業主或計算成本後不打算改建，「簡樸房」供應量會比預期少。她續說，過渡性房屋及簡約公屋可提供5.1萬個單位，預計當中只有三分一可騰出來安置即將被取締的劏房住戶，擔心供應未能應付需求。她認為政府應提高過渡性房屋的供應量，又指若政府做好安置，令居民感安心，亦有助政府執行政策。

施麗預計「簡樸房」的租金至少是4,000元以上，部分人或未能應付租金，會租住床位。她說一直有向政府提交建議，期望政府會訂立起始租金，保障基層市民。