簡樸房｜何永賢料近8萬單位執修後可合例出租　冀今年內完成立法

房屋局局長何永賢今日(2日)在報章撰文稱,港府有決心解決劏房問題,亦是房屋局首要任務。她表示正就「簡樸房」規管制度進行諮詢,當諮詢工作下月10日結束後會整理及分析意見,盡快向立法會提交相關條例草案,爭取在年內獲得通過。

何永賢稱,根據港府最近完成的深入調查,現時在市場上約11萬個分間單位,粗略估計約有3成,即約3.3萬個須較大規模改建以滿足「簡樸房」最低標準,長遠來說會有超過7成分間單位,即約8萬個仍在市場以「簡樸房」的形式出租。



房屋局局長何永賢。(資料圖片/梁鵬威攝)

政府推出「簡樸房」取締不合格劏房,訂下八大標準要求業主或二房東遵守,包括單位面積最少達86呎、樓底最少2.3米、有窗有廁等,違規的建議最高監禁3年及罰30萬。

政府爭取簡樸房條例草案今年通過,預計最快可在明年第四季開展登記制度。何永賢今日在《南華早報》以「解決劏房問題是政府首要任務」(Tackling the problem of subdivided flats a top priority for government)為題撰文,提到現時約3成劏房為劣質劏房,近8萬個劏房可經改裝後成達標的簡樸房。

何永賢在文章表示,自從「簡樸房」規管建議方案出爐後,不論本地或外地媒體都非常關注,而根據政府最近完成的深入調查,市場上的約11萬個分間單位,粗略估計約3成即約3.3萬個須較大規模改建以滿足最低標準,餘下約7成預計透過較簡單執修便可以符合相關最低標準,而長遠會有超過7成分間單位,即約8萬個在市場以「簡樸房」形式出租。

何永賢稱「太空艙」不納入「簡樸房」規管 免造成重複監管

至於「籠屋」、「棺材房」、「太空艙」,何永賢指社會對「床位寓所」認識或存有誤解,指有關的床位已受《床位寓所條例》規管,民政及青年事務局下的牌照事務處正加強執法及宣傳工作以應對床位寓所問題,去年9月已經有兩宗執法個案,因此無意將床位納入「簡樸房」規管,以免造成重複監管。