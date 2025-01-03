六合彩1.28億頭獎｜史上最高彩金　馬會1.7晚攪珠　即睇最旺號碼

六合彩新年金多寶攪珠昨晚（2日）舉行，不過頭獎再次無人中，累計8期落空。馬會表示，逾1.02億元多寶累積至下周二（7日）的攪珠內，若以10元一注獨中，估計頭獎基金高達1.28億元，將是史上最高的六合彩頭獎彩金。為預留更多時間讓顧客購買彩票，原定周六（4日）的攪珠將不會舉行。



從未突破億元大關 最高派彩紀錄派9,124萬

馬會表示，六合彩經歷近50載，每注派彩從未突破億元大關。目前六合彩最高派彩紀錄為2021年第73期（8月26日），當時有幸運兒以10元一注獨中高達9,124萬元派彩。

最新一期攪珠獎券已在各場外投注處、電話投注（包括1886電話投注自動服務系統）及數碼平台發售，截止售票時間為攪珠日（1月7日）晚上9時15分。攪珠將於同日晚上9時30分舉行，無綫TVB Plus（82台）將全程直播。

六合彩04/07/2002至28/12/2024攪珠結果統計。（馬會網頁截圖）

最旺號碼：30、49及24 三大冷門號碼：19、23及25

截至昨晚攪珠，最旺的號碼依然為30號，累計攪出493次；其次為49號，累計487次；24號以480次排第三位。第四至六位依次為22、10及13，分別攪出476、472及470次。

最冷門仍是19號，攪出407次；次冷門為23及25號，各累計出現420次，41號以出現424次排第三冷門。